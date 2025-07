Zakończyły się konsultacje społeczne nad projektem nowej „Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce do 2030 roku” – w żadnym wypadku rząd nie może mówić o sukcesie. Eksperci wskazują, że dokument jest zbyt ogólnikowy i podkreślają, że resort cyfryzacji, który jest autorem dokumentu, zamiast odgórnego programowania efektów innowacji powinien skupić się na tworzeniu warunków dla ich rozwoju. Fundacja Instrat, think tank specjalizujący się w cyfrowej gospodarce, wręcz domaga się przeprowadzenia ponownej analizy „stanu wyjściowego” i przeformułowania dokumentu, by wskazywał konkretne działania i wykorzystał mocne strony polskiego ekosystemu AI.

AI w Polsce śladem InPostu

– Budowę strategii należałoby, mówiąc najprościej, rozpocząć od analizy typu SWOT, czyli wskazania mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. Dopiero w oparciu o taką diagnozę należałoby sformułować cele i wskaźniki, które mierzyłyby realizację tych celów – mówi nam dr Jarosław Kopeć, kierownik zespołu Data & Intelligence w Fundacji Instrat.

Jak podkreśla, w obecnej formie wskaźniki mierzą raczej działania administracji, liczbę wykonywanych czynności urzędniczych, a nie ich skutki. Co więcej, przedstawiciele fundacji wyliczają kolejne wady projektu, w tym brak rzetelnej bazy analitycznej. Ich zdaniem strategia powinna opierać się na solidnej analizie możliwości i barier, a nie na ogólnikowych prognozach. Co więcej, krytykują „odgórne programowania efektów innowacji” i zaznaczają, że należałoby skupić się raczej na tworzeniu warunków dla rozwoju innowacyjnych rozwiązań, a także odpowiednim wsparciu przez administrację. Kopeć odwołuje się do przykładu niedawnej współpracy Ministerstwa Cyfryzacji (MC) z InPostem. Chodzi o sytuację, gdy resort udostępnił interfejs umożliwiający weryfikację ważności prawa jazdy. Według Fundacji Instrat to działanie było właśnie odpowiedzią na istotne, konkretne zapotrzebowanie ze strony biznesu, umożliwiło przy tym wygenerowanie oszczędności i zwiększenie bezpieczeństwa świadczonych usług.

„Stanowiło klarowny komunikat, że polski rząd chce współpracować z przedsiębiorstwami” – pisze fundacja do MC i zwraca się, by taką formułę wdrożyć w przypadku AI. „Chcielibyśmy, by więcej podmiotów, mniejszych i większych, mogło poprzez prostą, szybką ścieżkę uzyskać podobne wsparcie dla budowy swoich narzędzi i rozwiązań także w obszarze AI” – czytamy.