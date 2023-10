Gen. Mirosław Różański: Dymisje generałów to wołanie armii o odpolitycznienie wojska

Zdaniem byłego Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych decyzja gen. Andrzejczaka i Piotrowskiego to „wołanie armii o odpolitycznienie wojska”. - Dość tego, aby wojsko stało się tłem dla kampanii politycznej, kampanii wyborczej - stwierdził, wzywając do dymisji ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczak. - Pan jest odpowiedzialny za to, że system dowodzenia został niestety zachwiany. Pan jest odpowiedzialny za to, że w tej chwili został naruszony system naszego bezpieczeństwa. Najważniejszych dowódców tracimy. To przez pana niekompetencję i poprzez pana ingerowanie w system dowodzenia - krytykował kandydat Trzeciej Drogi do Senatu.



Gen. Mirosław Różański: Co takiego wam Polska zrobiła, że tak ją zostawiliście bezbronną

We wpisie w serwisie X Różański podkreślił, że gen. Andrzejczak „to doświadczony i odpowiedzialny dowódca, który nie podejmuje pochopnych decyzji”. - W jak tragicznej sytuacji musi być polska armia, że zdecydował się na taki krok? - zwrócił uwagę.

Czytaj więcej Wojsko Gen. Waldemar Skrzypczak: Cała armia jest wrogiem ministra Błaszczaka - Dymisje obu generałów są tylko potwierdzeniem tego, że jest bardzo źle, że politycy zmanipulowali zupełnie generałów i kierownictwo polskich Sił Zbrojnych - powiedział "Rzeczpospolitej" gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, komentując informacje "Rz", iż wypowiedzenia złożyli szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak oraz Dowódca Operacyjny gen. Tomasz Piotrowski.

- Kiedy dwóch najważniejszych polskich dowódców podaje się do dymisji w sytuacji zagrożenia polskich granic oraz wojny w Ukrainie, pytam panie Błaszczak, parafrazując słowa Antoniego Macierewicza: Co takiego wam Polska zrobiła, że tak ją zostawiliście bezbronną? Czy tak ma wyglądać „Bezpieczna przyszłość Polaków?” - napisał gen. Mirosław Różański, nawiązując do jednego z wyborczych sloganów PiS.