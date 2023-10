Dymisja gen. Andrzejczaka i Piotrowskiego. Gen. Skrzypczak: Cała armia jest wrogiem ministra Błaszczaka

We wszystkich procesach decyzyjnych pomija się gen. Andrzejczaka, Pierwszego Żołnierza Rzeczpospolitej, marginalizuje się go. Wiceministrowie i minister rozmawiają z jego podwładnymi bez jego wiedzy i poza nim. Np. w Sztabie Generalnym wołają do siebie zastępców, szefów Zarządów i z nimi rozmawiają, nie informując o tym gen. Andrzejczaka, omijają go. Tam jest takie, powiedziałbym, partyzanckie dowodzenie w Ministerstwie Obrony Narodowej. To wynika z tego, że minister obrony narodowej dyskredytuje obu generałów i wielu innych dowódców, o których uważa, że nie są z jego ekipy, tak jakby wojskowi mieliby być z czyjejś ekipy.

Do dymisji powinni podać się politycy, bo to, co robią, jest hańbiące dla armii. Gen. Waldemar Skrzypczak

To jest wielkie nadużycie, to, co teraz dzieje się w armii, a przykładem tego jest traktowanie gen. Andrzejczaka i Piotrowskiego – marginalizowanie ich, pomijanie ich. To jest destrukcja w armii, to jest najgorsza rzecz, jaka się mogła wydarzyć w historii polskich Sił Zbrojnych. W konsekwencji gen. Andrzejczak i Piotrowski podali się do dymisji, nie widząc możliwości działania. Bo jeżeli generał jest na stanowisku, ale nie ma możliwości działania, to po co on tam jest?

Powodem dymisji generałów był konflikt z MON, który tlił się od sprawy rosyjskiej rakiety?

Ta rakieta może jest tylko dopełnieniem tego wszystkiego, wcześniej już obaj generałowie byli zdyskredytowani. Na górze wojskowej toczy się ciężka walka między Dowódcą Generalnym a nimi dwoma. Uważam, że taka rzecz nie powinna mieć miejsca. Tą walką manipulują politycy, dyskredytując gen. Andrzejczaka, Pierwszego Żołnierza RP, a oprócz niego także innych. To jest takie rozkładanie armii, rozkładanie zdolności armii; celowe działanie, żeby armia była pozbawiona jednolitego kierowania. To destrukcja systemu dowodzenia. To bardzo osłabia morale armii. Ludzie to widzą. Pan pewnie wiedział wcześniej, co dzieje się w armii. Teraz dymisje obu generałów są tylko potwierdzeniem tego, że jest bardzo źle, że politycy zmanipulowali zupełnie generałów i kierownictwo polskich Sił Zbrojnych.