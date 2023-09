Resort obrony narodowej nie planuje teraz przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Trzeba jednak pamiętać, że minister Mariusz Błaszczak zapowiedział formowanie kolejnej, szóstej dywizji wojska i zakłada, że armia będzie liczyła 300 tys. żołnierzy.

Były wiceminister obrony gen. Waldemar Skrzypczak stwierdził w „Fakcie”, że „proces formowania kolejnej dywizji i to w chwili, kiedy nie jest ukończone formowanie wcześniejszych, w bliskiej perspektywie jest mało realne”. – Nie ma po prostu w tej chwili tyle kadr i tyle wojska, żeby obsadzić taką liczbę dywizji – zauważył. Jego zdaniem bez odwieszenia powszechnego poboru nie ma szans na jej powstanie.

Jednak na Forum Ekonomicznym w Karpaczu gen. Rajmund Andrzejczak, szef Sztabu Generalnego WP, ostrzegał, że jeśli Ukraina przegrałaby wojnę, a Białoruś weszła dalej w orbitę Rosji, Polska musiałaby uznać, że ograniczenie wydatków na obronność do 5 proc. PKB i stała armia licząca 300 tys. żołnierzy nie wystarczą.

MON chce zbudować 300-tysięczną armię

MON podaje, że „pod bronią” jest obecnie ok. 180 tys. osób. To żołnierze zawodowi, ochotnicy z WOT, żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, studenci wojskowi i rezerwa aktywna. Dokładnie nie wiadomo jednak, jak to wyliczono, bo MON utajnia szczegółowe dane. Ostatni pomysł Błaszczaka to wcielanie do wojska cywilnych pracowników wojska, których etaty zmieniane są na wojskowe. Centrum Operacyjne MON tradycyjnie nie odpowiedziało na pytanie „Rzeczpospolitej”, ilu ich jest, tak samo jak Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej, ilu podjęło służbę w tzw. rezerwie aktywnej.

Warto dodać, że przyjęta przez PiS ustawa o obronie Ojczyzny przewiduje możliwość błyskawicznego przywrócenia poboru. Taką decyzję może podjąć prezydent RP na wniosek Rady Ministrów.