„Z urządzenia wystawały przewody”. Spacerowicz natknął się na plaży w Ustce na fragment drona

Rzeczniczka Centralnego Poligonu Sił Powietrznych, major Karolina Krzewina-Hyc przekazała, że był to imitator celu powietrznego wykorzystywany do szkolenia ogniowego wojsk. Maszyna służy do tego, by służyć w trakcie ćwiczeń do symulowania zachowania prawdziwego drona bez konieczności użycia prawdziwych maszyn bojowych. Urządzenie zostało użyte w trakcie ćwiczeń prowadzonych na poligonie morskim w Ustce.

Reklama Reklama

Fragment drona na plaży w Ustce – z urządzenia wystawały przewody

W rozmowie z Radiem Gdańsk mężczyzna, który natknął się na części, zrelacjonował, że z urządzenia wystawały przewody, a na obudowie widoczne były nietypowe oznaczenia. Natychmiast zaalarmował Straż Graniczną i Żandarmerię Wojskową, które przybyły na miejsce i zabezpieczyły znalezisko.

Jako pierwsi na miejscu pojawili się funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zabezpieczyli znalezione urządzenie.

Od kilku miesięcy w tej części Bałtyku dochodzi do wielu incydentów z udziałem rosyjskich samolotów, które naruszają polską przestrzeń powietrzną lub latają z wyłączonymi transponderami. Dlatego znalezisko wywołało pełną mobilizację.