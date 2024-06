Baltops 24 – największe manewry wojskowe na Bałtyku

Ponadto w manewrach uczestniczy 45 śmigłowców i samolotów, a także wojska powietrznodesantowe m.in. z Polski. Wojska NATO będą ćwiczyły m.in. rozminowywanie, konwojowanie, poszukiwanie i zwalczanie okrętów podwodnych oraz desant. Planowane są też ćwiczenia przeprowadzania kontroli statków, na które będą wchodziły grupy boardingowe.

Gdzie odbędą się ćwiczenia Baltops

Jak podaje szwedzkie dowództwo, ćwiczenia obejmą akwen przy wyspie Gotlandia, Zatokę Ryską, Zatokę Botnicką oraz poligony w Szwecji (Gotlandia i Archipelag Sztokholmski), Polsce, Niemczech i na Litwie.

Rozpoczęły się one tzw. fazą portową w Kłajpedzie, a faza morska ruszy 7 czerwca. Odbywają się one pod przewodnictwem dowództwa Sił Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce oraz 6. Floty US Navy, a także Morskich Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO. Manewry potrwają do 22 czerwca i zakończą się w Niemczech.

„Po wyjściu w morze okręty sformują grupy taktyczne. Wspólnie z lotnictwem morskim będą prowadzić operacje obejmujące m.in. integrację obrony przeciwlotniczej, poszukiwanie, śledzenie i zwalczanie okrętów podwodnych, działania przeciwminowe, zaopatrywanie okrętów bojowych bezpośrednio na morzu, operacje desantowe i akcje ratownicze” – podaje polskie dowództwo.