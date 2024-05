Co planuje wojsko na granicy z Białorusią i Rosją

Głównym celem jest zwiększenie zdolności przeciwzaskoczeniowych, ograniczenie możliwości ruchu przeciwnika, zwiększenie mobilności wojsk własnych, ochrona polskich wojsk i cywilów. Wojsko planuje zainstalować elektroniczne systemy wykrywania, ostrzegania i śledzenia przeciwnika, powstanie osiem wysuniętych baz operacyjnych, węzły logistyczne (m.in. z bronią i amunicją), infrastruktura do systemów antydronowych. Przy granicy powstanie system autonomicznych energetycznie stacji bazowych (masztów) rozmieszczonych wzdłuż granicy, bezpieczna łączność wojskowa, będą instalowane sensory IMINT, SIGINT oraz akustyczne ECHO, które będą zbierały dźwięki, stacje bazowe WRE (walki elektronicznej). Systemy te będą wspierane przez sztuczną inteligencję.

Wzmocnienie obejmuje w zasadzie całą granicę wschodnią, z czego na długości 500 kilometrów będzie to związane z budową różnego typu infrastruktury wojskowej Rzeczpospolita

Niezależnie od tego w wybranych miejscach powstaną rowy przeciwczołgowe, ustawiane będą żelbetonowe jeże, pogłębiane rowy melioracyjne, powstaną ukrycia dla wojska oraz ludności cywilnej, bunkry, magazyny, wzmacniane będą drogi dojazdowe, umacniane brzegi rzek, przy brzegach gromadzone będą zaś przeprawy mostowe, zabezpieczane będą mosty, ale też będą one przygotowane do wysadzenia w przypadku wojny. Wojsko zaplanuje też miejsca, gdzie powstaną pola minowe. Będą one jednak układane dopiero wtedy, gdy przeciwnik będzie przygotowywał się do ataku. Wicepremier pytany przez „Rz”, czy Polska wycofa się z konwencji ottawskiej, która zakazuje posiadania min przeciwpiechotnych, odpowiedział, że wszystkie scenariusze są w tym zakresie brane pod uwagę. – Celem jest, aby zniechęcić przeciwników do przekroczenia granicy, a gdyby tak zrobili, aby weszli w odpowiednie strefy, gdzie będziemy ich niszczyć – opisał gen. Kukuła.

Wzmocnienie granicy do 2028 r.

Inwestycje będą realizowane do 2028 r. , a ich koszt ok. 10 mld zł (część pieniędzy będzie pochodziła z budżetu państwa, rząd będzie się też starał o środki unijne). Pierwsze działania w terenie powinny być widoczne w pierwszym kwartale 2025 r. Po zakończeniu inwestycji będzie nimi zarządzał dowódca operacyjny. Wojsko planuje też stworzenie jednostki, która zajmie się utrzymaniem tej infrastruktury.