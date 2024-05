Marek Kozubal: Mobilizacja, jakby wróg był u naszych bram

Czytaj więcej Polityka Andrzej Duda skomentował wystąpienie szefa MON. Wskazał, co go zaniepokoiło - Ciszę się, że wystąpienie zostało wysłuchane w spokoju. Ja też byłem obecny po to, żeby pokazać, że sprawa bezpieczeństwa Polski, zwłaszcza bezpieczeństwa militarnego jest sprawą ponad podziałami politycznymi - mówił po wystąpieniu szefa MON prezydent Andrzej Duda.

Współdziałanie z prezydentem

Podkreślił, że „bezpieczeństwo wymaga współdziałania między rządem a prezydentem”. I z tym zgodził się Andrzej Duda, a następnie wbił szpilę, przypominając, że poprzedni rząd Donalda Tuska likwidował jednostki wojskowe, a zaraz wyraził zadowolenie, że ten rząd chce kontynuować wzmocnienie wojska. Ważna jest też zapowiedź marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że 12 czerwca będzie procedowany prezydencki projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

Nie ma wątpliwości, że bezpieczeństwo jest priorytetem rządu, a wystąpienie Władysława Kosiniaka-Kamysza utrzymane w alarmistycznym tonie miało zmobilizować społeczeństwo do jego wsparcia. Budowany przekaz może wskazywać, że zagrożenie ze strony Rosji jest realne, można wręcz go odnosić do sytuacji z lutego 2022 r., gdy bomby spadły na Ukrainę.

Czy działania te wynikają z tego, że premiera Donalda Tuska rozsierdziły działania rosyjskich służb na terenie Polski? Trudno powiedzieć, bo konkretnych informacji na ten temat w zasadzie nie ma. Można mieć tylko nadzieję, że uderzanie w najwyższe tony nie wynika z pokusy – znanej od zawsze w polityce, aby wskazując na potencjalne zewnętrzne zagrożenie, próbować jednoczyć wokół siebie. Oby nie była to tylko mobilizacja przedwyborcza.