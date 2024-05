Przez reżimowe białoruskie media przedstawiany jest jako polski dysydent. Jego wpisy nie mają dużego zasięgu na platformie X, bo przeważnie nie przekraczają 20 tys. odsłon. Narracja nie przebiła się do szerszej publiczności, bo polskie media – jak sam przyznał – nie zgodziły się na rozmowę z nim na żywo. Być może taka próba miała miejsce, gdy na jednym z ujęć Szmydt jakby miał podbite oko. „Białoruś, Mińsk, płace – trzepniętego w limo Tomasza Szmydta ja musze rozpropagować” (pisownia oryginalna – dop. red.) – takiego e-maila otrzymał jeden z dziennikarzy „Rz”. Być może była to próba nawiązania kontaktu i gotowości do „szczerej rozmowy poszkodowanego”.

Gdy Szmydt opowiada o błogim życiu w Białorusi, tamtejsze służby organizują kolejny atak migrantów na polską granicę, w więzieniach przebywają przeciwnicy polityczni Łukaszenki, w tym Polacy, a reżim uczestniczy po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą.

Działania o charakterze inspiracyjnym

O co zatem chodzi? Jeżeli białoruskie media już teraz próbują kreować Szmydta na dysydenta, być może celem jest próba zbudowania ośrodka alternatywnego dla rządu tymczasowego, na czele którego stoi Swiatłana Cichanouska, który działa m.in. na terenie Polski i Litwy.

– Obawiam się, że jesteśmy świadkami momentu, w którym pan Szmydt staje się punktem odniesienia dla różnych frakcji prorosyjskich, takim punktem referencyjnym, do którego one się będą odnosić – mówił szef BBN Jacek Siewiera w TVN 24. Zwraca uwagę, że dziś „prorosyjska narracja w ekstremistycznych kręgach będzie powoływać się na Szmydta”. Dodaje, że możemy obserwować w przypadku Szmydta „konwersję z działań informacyjnych na działania o charakterze inspiracyjnym”.

Rosja ma długą tradycję swoistego hodowania elit, które następnie są przerzucane do innego państwa, aby stworzyć tzw. przyjazny rząd. Na początku lat 20. XX wieku, gdy Armia Czerwona parła na Zachód, za nią jechał tzw. tymczasowy rząd składający się z Polaków, m.in. Feliksa Dzierżyńskiego, Juliana Marchlewskiego i Feliksa Kona, a w czasie II wojny światowej w taki sposób Sowieci tworzyli na okupowanych terenach struktury PPR i Gwardii Ludowej, a potem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.