W grupie przeciwników odsyłania ukraińskich poborowych są głównie ludzie młodzi czyli w wieku 18-29 lat (88 proc.), mieszkańcy średnich miast (55 proc.), mający dwoje dzieci w wieku szkolnym (70 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (45 proc.), którzy uważają, że mają prawicowe poglądy (49 proc.). Wiedzę o sytuacji na świecie czerpią oni głównie z dzienników prasowych (74 proc.) oraz mediów społecznościowych (63 proc.), a w jesiennych wyborach parlamentarnych głównie głosowali na Konfederację (63 proc.).

Najedź myszką (stuknij w ekran) na diagram, by wyświetlić interesującą Cię wartość liczbową z opisem. rp.pl/Weronika Porębska

Siły Zbrojne Ukrainy potrzebują poborowych

Pod koniec kwietnia zmieniły się zasady mobilizacji do Sił Zbrojnych Ukrainy, w związku z trudną sytuacją na froncie. Władze ukraińskie szacują, że kilkaset tysięcy mężczyzn wyjechało za granicę. Ci, którzy w ciągu dwóch miesięcy nie zgłoszą się do komend uzupełnień (przynajmniej drogą elektroniczną), nie będą mogli liczyć na np. wyrobienie nowego paszportu w ukraińskiej placówce dyplomatycznej. Bez paszportu nie załatwią większości usług bankowych, urzędowych czy służbowych. Nie przedłużą też karty pobytu. Konsulaty ukraińskie m.in. w Polsce nie przyjmują od nich wniosków o wydanie nowego paszportu.

- Nie dziwię się ukraińskim władzom, że zrobią wszystko, aby posyłać żołnierzy na front. Potrzeby są ogromne - skomentował działania władz ukraińskich wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak – Kamysz.

- To jest obowiązek każdego obywatela w danym państwie, obywatele Ukrainy mają obowiązki wobec państwa. My już dawno sugerowaliśmy, że jesteśmy też w stanie pomóc stronie ukraińskiej w tym, żeby ci, którzy są objęci obowiązkiem służby wojskowej, udali się do Ukrainy - stwierdził.