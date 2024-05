Defence24 Days. Jakie polskie wojsko w cieniu wojny w Ukrainie

– Już w sierpniu tego roku pierwszy F-35 odmieni oblicze całych sił zbrojnych – mówił w czasie konferencji gen. Kukuła. Jest jednak pewna wątpliwość, na co zwróciła uwagę posłanka KO Joanna Kluzik-Rostowska. Jej zdaniem potrzebujemy 500 pilotów wojskowych, a szkoła w Dęblinie jest w stanie rocznie „wypuścić” ich ok. 40.

Polskie wojsko i sztuczna inteligencja

Generał Kukuła zapowiedział utworzenie nowej jednostki, która będzie się zajmowała sztuczną inteligencją. Tym mają się zająć Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Z kolei minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz – stworzenie dowództwa transformacji. Dla obydwu kluczowe jest dobre wyposażenie żołnierza w nowy sprzęt, a także ich wyszkolenie.

Generał stawia na zmianę postrzegania rezerw. Chodzi o swoiste „przywiązanie” tych żołnierzy do konkretnych jednostek wojskowych. Jednocześnie przyznaje, iż nie jest zwolennikiem przywracania obowiązkowej służby zasadniczej. I to wydaje się w tej chwili zasadnie. Dlaczego? – Wyzwaniem jest zbyt mała baza obiektów szkoleniowych i zbyt mało kadr – mówił w czasie jednego z paneli wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak (Konfederacja). Jego zdaniem kluczowe jest osiągnięcie przez wojsko zdolności do profesjonalnego szkolenia i uzupełniania osobowego wojska.

Możliwość połączenia dwóch dowództw

To niejedyne zmiany, które mogą czekać Siły Zbrojne. Generał broni Dariusz Łukowski, zastępca szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zwraca uwagę na możliwość połączenia dwóch dowództw – operacyjnego i generalnego – i przywrócenia dowództw Rodzajów Sił Zbrojnych. Taka propozycja znalazła się w prezydenckim projekcie tzw. ustawy strategicznej. Jego zdaniem dojrzeliśmy do zmian, bowiem „nie stać nas na budowanie struktur, w których w czasie wojny połowa kadr pozostaje bierna”. Dowództwo połączone powstanie na bazie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, z kolei inspektorzy rodzajów wojsk z DGRSZ będą odpowiedzialni za tworzenie dowództw poszczególnych rodzajów wojsk w myśl zasady: „szkolisz, dowodzisz, odpowiadasz”.