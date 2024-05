Marek Kozubal: Wojna o Husarza, czyli duma i hejt

„Pamiętacie wczorajsza inbę o husarską nazwę F-35, a potem o zilustrowanie wyboru tej nazwy za pomocą CGI niepokazującej F-35? Okazuje się, że osoby prowadzące profil Sztabu Generalnego WP mają tak mocną psychikę, że zaczęły rzucać banami w tym wobec osób, które zwyczajnie to skrytykowały” - napisał w serwisie X.

Na to wydarzenie zareagował Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. „Sprawdzę to. Reguła jest prosta: krytyka tak, hejt nie. To nasz fragment sieci, odpowiadamy za niego i z pewnością nie będziemy tolerować wykorzystania naszych komunikatów do obrażania kogokolwiek. Póki co proszę o cierpliwość. Sprawdzę to” – napisał.

Czytaj więcej Służby F-35 skuteczne, ale drogie i wymagające Czy kupimy najdroższe muzeum lotnicze, czy maszynę, która może przełamać obronę przeciwnika – na temat planowanego zakupu samolotu F-35 trwa debata.

Być może generał zdał sobie sprawę, że odsuniętą w czasie konsekwencją, może być przełamanie bariery przez użytkowników X-a, o tym że generalnie polskiego wojska „nie tykamy”, tym bowiem zawodowo zajmują się związane z rosyjskimi służbami – internetowe trolle.

Okazało się też, że spór o nazwę kluczowego uzbrojenia urósł niemal do rangi dumy i dziedzictwa narodowego. No bo jak inaczej nazwać awanturę, w której żadna ze stron nie jest skłonna do kompromisu i nie chce brać jeńców?

Czy zatem teraz rolę mediatora przyjmie w tej bitwie o „husarza” minister, premier, albo marszałek? Czy będą oni musieli odpowiadać na pytania dziennikarzy – czy „husarz” to dobra nazwa dla potencjalnego amerykańskiego killera rosyjskich samolotów?