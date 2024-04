UE wzmacnia siły szybkiego reagowania

Po pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę Unia stara się bowiem wzmacniać swoją siłę bojową. Celem jest stworzenie sił szybkiego reagowania UE, które powinny osiągnąć gotowość bojową w 2025 r. Co istotne, Polska posiada już zdolność pełnienia funkcji czołowego państwa w Grupach Bojowych UE, a więc nasi żołnierze mogą odgrywać kluczową rolę, gdy trzeba będzie zażegnać kryzys.

Unia Europejska prowadzi obecnie cztery operacje i osiem misji szkoleniowych m.in. operację morską na Morzu Czerwonym i Zatoce Perskiej oraz misję cywilną w Mołdawii.

Polscy żołnierze po raz pierwszy wzięli udział w operacji Unii Europejskiej jeszcze przed przystąpieniem Polski do jej struktur. W 2003 r. zostali skierowani do Macedonii w ramach operacji EUFOR Concordia. Od 20 lat są oni obecni na Bałkanach. Uczestniczą w wojskowej operacji EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie. Polski kontyngent wojskowy w tym państwie liczy teraz 50 żołnierzy.

Czytaj więcej Wojsko Sondaż: Co zrobiliby Polacy, gdyby Rosja zaatakowała? W razie wybuchu wojny co trzeci Polak zdecydowałby się na ucieczkę z miejsca zamieszkania, tylko 15,7 proc. badanych wstąpiłoby na ochotnika do wojska.

Polscy żołnierze w misjach Unii Europejskiej

Nasze zaangażowanie nie ogranicza się jedynie do rejonów bliskich Polsce. W latach 2015–2020 Polska uczestniczyła w operacji morskiej UE na Morzu Śródziemnym EUNAVFOR MED Sophia, której głównym zadaniem było zwalczanie organizacji przestępczych przerzucających nielegalnych migrantów do Europy. Od 1 kwietnia 2020 r. to zadanie jest kontynuowane w ramach nowej operacji UE EUNAVFOR MED Irini, która koncentruje się na egzekwowaniu embarga na dostawy broni do Libii. Polski kontyngent wojskowy w tej operacji liczy 80 żołnierzy i pracowników cywilnych, dysponują oni samolotem patrolowo-rozpoznawczym M-28B 1R Bryza. Ponadto nasi oficerowie są w dowództwie EUNAVFOR Atalanta (zwalczanie piractwa u wybrzeży Rogu Afryki) oraz w wojskowej operacji EUTM RCA (doradczo-szkoleniowej w Republice Środkowoafrykańskiej).