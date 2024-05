Defence24 Days: Budujmy europejską wspólnotę obronną

Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił, że ważne jest budowanie konsorcjum do produkcji amunicji. – Dzisiaj nie mamy takiej zdolności – przyznał wicepremier. – Jestem zainteresowany rozwojem Polskiej Grupy Zbrojeniowej, przemysł obronny może być kołem zamachowym polskiej gospodarki – dodał.

Komisarz do spraw obronnych UE powinien mieć duży budżet

– Jestem zwolennikiem utworzenia funkcji komisarza do spraw obronnych, z dużym budżetem – dodał. Wskazał, że Unia powinna przeznaczyć na ten cel 100 mld euro z niewykorzystanej puli środków KPO. Powinny być też tworzone siły szybkiego reagowania UE, które będą gotowe do działania od 2025 roku. Polska armia wystawia w nich swoje siły, w czerwcu rozpoczyna się dyżur bojowy tych sił. Co istotne, Polska posiada już zdolność pełnienia roli państwa wiodącego w Grupach Bojowych UE, a więc nasi żołnierze mogą odgrywać kluczową rolę w momencie konieczności „gaszenia” kryzysu. Unia Europejska prowadzi obecnie cztery operacje i osiem misji szkoleniowych, m.in. operację morską na Morzu Czerwonym i w Zatoce Perskiej, misję cywilną w Mołdawii.

– Kluczowe dla bezpieczeństwa są najbliższe dwa–trzy lata – dodał wicepremier.

– Europa powinna być gotowa do realizacji pewnych działań, stąd propozycja europejskich sił szybkiego reagowania – mówił Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych. – O to proszą nas Amerykanie – dodał. Jego zdaniem ważna jest idea budowania ciężkiej brygady zdolnej do przerzutu w wybrany region i dysponującej rozpoznaniem.