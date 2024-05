Ochotnicy w mundurach wojskowych wyjdą na ulice

Dlaczego tego dnia będzie można zobaczyć więcej niż zwykle żołnierzy w mundurach? Wynika to z decyzji Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztofa Stańczyka, który za zgodą wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza ustanowił 10 maja Dniem Dumy z Munduru w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Reklama

Dlaczego żołnierze WOT założą mundury polowe

Jak podaje dowództwo WOT „żołnierze pełniący TSW oraz aktywną rezerwę mogą występować w swoim miejscu pracy w umundurowaniu polowym, bez konieczności powołania do służby”. „W tym dniu chcemy zaakcentować obecności żołnierzy WOT w środowisku cywilnym. Jesteśmy w tym środowisku na co dzień, chociaż tego nie manifestujemy, jesteśmy w przestrzeni publicznej, przemieszczamy się środkami komunikacji publicznej, a żołnierze pełniący TSW wykonują pracę w swoich zakładach pracy czy instytucjach. Tego dnia chcemy pokazać, że jesteśmy zawsze blisko społeczności lokalnych” – podaje dowództwo tego rodzaju wojsk.

Czytaj więcej Wojsko Wojsko zaprasza do koszar. Szkolenia dla każdego Już 23 tysiące Polaków uczestniczyło w zajęciach organizowanych przez wojsko. Rusza kolejna edycja projektu „Trenuj z wojskiem”. Pierwsze zajęcia odbędą się 11 maja w Warszawie i Wrocławiu.

Generał Krzysztof Stańczyk decyzją prezydenta RP Andrzeja Dudy został dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Dotychczas pełnił on obowiązki dowódcy. W trakcie ostatniego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony Narodowej zapowiedział on m.in. powołanie do końca tego roku 17 Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz 15 Lubuskiej Brygady OT.

- Do końca tego roku zakończony zostanie proces tworzenia 15 i 17 Brygady Obrony Terytorialnej - zapowiedział na spotkaniu w Sejmie Krzysztof Stańczyk.