W Polsce powstanie sześć nowych dowództw. Prezydent składa projekt ustawy

Tak wynika z prezydenckiego projektu ustawy, który wpłynął do Sejmu 2 maja. Projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa ma na celu wdrożenie zmian systemowych w działaniu najważniejszych organów w państwie na poziomie rozwiązań strategicznych, w obszarze decyzji podejmowanych przez najwyższe organy cywilne i wojskowe oraz dotyczące obszaru zmian organizacyjnych w Siłach Zbrojnych. W ramach podjętych działań opisanych w projekcie system bezpieczeństwa Polski ma zostać wzmocniony na poziomie zarówno militarnym, jak i pozamilitarnym, m.in. z uwagi na zagrożenia związane z agresją Rosji.

Kluczową zmianą jest nadanie nowych uprawnień marszałkom Sejmu i Senatu. Otóż zgodnie z projektem zostaną oni włączeni w skład systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym. W związku z tym, to na nich będą spoczywać obowiązki związane z przekazywaniem informacji i podjętych decyzji dotyczących obrony Polski, a także organizowanie i utrzymywanie przedsięwzięć związanych z kierowaniem bezpieczeństwem narodowym. Obecnie zobligowani są do tego: prezydent, premier, ministrowie, centralne organy administracji rządowej, wojewodowie, organy wykonawcze samorządu terytorialnego oraz organy dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Nowe dowództwa w Polsce

Projekt ustawy zakłada także od 1 stycznia 2025 r. powstanie nowych zespołów: Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych, Dowództwa Marynarki Wojennej, Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz Dowództwa Komponenetu Wojsk Medycznych, które powstaną w zamian za zlikwidowane od przyszłego roku Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kluczową kwestią zawartą w projekcie jest zaplanowanie niezbędnych działań do zrealizowania w przypadku określonych zagrożeń oraz uruchomienie poszczególnych elementów systemu obronnego adekwatnie do zaistniałego zagrożenia. Dla przykładu, w stałych planach obrony użycia Sił Zbrojnych RP określona zostanie konkretna liczba sił wymienionych wyżej dowództw, które będą musiały zostać użyte do danej operacji wojskowej.

Polska ma być przygotowana nie tylko na wypowiedzenie wojny, ale także na podjęcie odpowiednich działań w przypadku ataków cybernetycznych czy na infrastrukturę krytyczną. Szczegóły, kiedy w takich przypadkach należy podjąć reakcje obronne, zostaną określone w Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej.