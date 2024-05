Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje dowódcom. "Nie było żadnych wątpliwości"

- To wielka odpowiedzialność dzisiaj dzierżyć w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa współobywatelom, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa wolnej, suwerennej i niepodległej Polsce - oświadczył Andrzej Duda. - Bardzo często to podkreślam, jakże jesteśmy szczęśliwym pokoleniem, które od 35 lat żyje i samo stanowi o sobie w suwerennej i niepodległej Rzeczypospolitej, rzeczywiście suwerennej i niepodległej, gdzie sami decydujemy o tym, kto będzie nami rządził, a więc w jakim kierunku będą prowadzone polskie sprawy. Jakże to cenne, a jakże często dzisiaj tego nie doceniamy - mówił prezydent.

- Bardzo dziękuję panu premierowi za spokojne i zgodne ustalenie tych nominacji. Nie było żadnych wątpliwości, kto powinien otrzymać awans generalski, nie było żadnych wątpliwości, kto powinien zostać mianowany na te najważniejsze stanowiska dowódcze w Wojsku Polskim - zaznaczył Andrzej Duda. Prezydent podziękował też generałom za przyjęcie nominacji.

Kim jest generał Marek Sokołowski?

Gen. Marek Sokołowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej, ukończył także podyplomowe studia strategiczno-operacyjne i podyplomowe studia zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Zawodową służbę w wojsku rozpoczął 32 lata temu od stanowiska dowódcy plutonu w 6. Pomorskiej Brygadzie Desantowo-Szturmowej w Krakowie. Marek Sokołowski uczestniczył w misji PKW Syria (UNDOF), służył w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

Na misjach PKW Irak Sokołowski był dowódcą odwodu powietrzno-lądowego dowódcy wielonarodowej dywizji oraz dowódcą batalionu manewrowego. W stopniu generała dowodził XIII zmianą PKW Afganistan. Następnie objął stanowisko zastępcy dowódcy, a później dowódcy 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej. W październiku 2023 r. gen. Sokołowski został przez ówczesnego ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka wyznaczony do pełnienia obowiązków dowódcy generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Kim jest dowódca WOT, gen. Krzysztof Stańczyk?

Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Krzysztof Stańczyk to absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu oraz podyplomowych studiów polityki obronnej, realizuje studia doktoranckie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rozpoczął służbę wojskową w 1994 r. w 9. Brygadzie Kawalerii Pancernej im. króla Stefana Batorego w Braniewie.