— Wydaje się, że jedyna droga to dyplomacja, przystąpienie do rozmów — nie pokojowych, bo ja w pokój między Rosją a Ukrainą nie uwierzę — kontynuował emerytowany wojskowy, zauważając, iż „Rosjanie wiedzą bardzo dobrze o tym, że przez agresję na Ukrainę stworzyli sobie na granicy z Europą największego wroga w historii”. — Ukraińcy im tego nie zapomną i Ukraińcy im tego nigdy nie odpuszczą, więc każda okazja, jaką Ukraińcy będą mieli, będzie służyła do tego, żeby deprecjonować Rosję i Rosji dokuczać w różnej formie. Putin ma tego świadomość, a naszą z kolei sprawą być powinno to, żeby stworzyć najlepsze warunki Ukrainie do negocjacji, żeby Ukraina miała takie poparcie, żeby Putin musiał przyjąć warunki, które będzie stawiał Kijów — analizował.



Gen. Waldemar Skrzypczak: Kontrataki Ukrainy? Tylko w skali taktycznej

— To nie może być gra do jednej bramki. Ale teraz jest piłka po naszej stronie, po stronie Europy, po stronie Stanów Zjednoczonych, po stronie demokratycznego świata. Bo jeżeli Putin wygra nawet przy stole negocjacyjnym, to będzie to klęska świata demokratycznego wobec konfrontacji z autokratycznym światem. Nie możemy do tego dopuścić — podkreślił Skrzypczak.



Weteran operacji w Iraku zaznaczył, że nawet przy dopływie zachodniej pomocy wojskowej nie można liczyć na żadne kontrofensywy Kijowa, które prowadziłyby do odbicia okupowanych terenów. — Żeby Ukraińcy mieli zdolności ofensywne co najmniej w skali operacyjnej, musieliby mieć przewagę nad armią rosyjską. A oni do końca wojny jej mieć nie będą — stwierdził.

— To nie pozwoli im przeprowadzić jakichkolwiek kontrofensyw w skali operacyjnej — bo o tym mówimy, czyli o odbijaniu okupowanego terytorium. Zapomnijmy o tym. (...) Kontrataki na poziomie taktycznym? Owszem, tak, do batalionu włącznie, po to, żeby odbić jakieś utracone pozycje, rozbić jakąś część sił rosyjskich na poziomie taktycznym. Ale to w skali operacji niczego nie zmieni. W skali taktycznej — owszem, operacyjnej — nie — tłumaczył.

Gen. Waldemar Skrzypczak o kontrofensywie w 2023 r.: Sytuacja armii rosyjskiej była inna

Na uwagę, że w zeszłym roku z optymizmem wypowiadał się o zapowiadanej przez Ukrainę kontrofensywie, były wiceszef MON zastrzegł, że „wtedy Rosjanie nie mieli takiej przewagi”. — Przypomnę, że wtedy Rosjanie przechodzili do obrony. Po klęskach w 2022 roku i pierwszej połowie 2023 oni przeszli do obrony. Oni dopiero armię swoją odtwarzali, więc sytuacja armii ukraińskiej wtedy była zdecydowanie lepsza, niż jest teraz, ale rosyjskiej wtedy była zdecydowanie gorsza, niż jest teraz — mówił.