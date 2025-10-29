Czytaj więcej Literatura Ewa Woydyłło i jej szczęśliwa trzynastka „Wszystkiego najlepszego! Jak dbać o własne szczęście”, lipcowa premiera Ewy Woydyłło i trzy jej...

Te wszystkie postacie spotykamy w „Long Island”, którego akcja dzieje się dwadzieścia lat później. „Zacznę tę powieść z wielkim hukiem” – tłumaczył Tóibín w wywiadach swój pomysł na początek książki. I tak zrobił za pomocą dosyć niewinnego zdania: „Znowu był tu ten Irlandczyk”. Huk rzeczywiście z powodu Irlandczyka się rozlega, co ma swój taki skutek uboczny, że powieść trudno streścić bez spojlerowania. Dość powiedzieć, że Ellis postanawia wrócić na długie tygodnie do irlandzkiego Enniscorthy, gdzie ciągle mieszka Jim. Tóibín opisuje go jako postać dosyć nietypową jak na tamtejszą literaturę: „jest łagodny, sumienny, porządny, rozważny i pozbawiony mrocznej strony”. Tyle że jednak tym razem Jim ma swoją tajemnicę.

Tóibín: to nie romansidło!

Brzmi to wszystko trochę jak opis akcji romansidła, ale „Long Island” nim nie jest. To dobra proza, Tóibín potrafi zakręcić akcją i oddać w tej powieści parę istotnych rzeczy. Na przykład obyczajowość irlandzkiej prowincji sprzed raptem niecałych pięćdziesięciu lat, z całym jej konserwatyzmem i co tu dużo mówić – obłudą. Ale najważniejsza w tej książce jest postać Ellis.

Podobne do niej bohaterki mieliśmy już we wcześniejszych książkach Tóibína, na przykład w debiutanckim „Południu” (1990). Ich konstrukcja jest fascynująca. Potrafią robić tzw. mocne rzeczy, zwłaszcza dla konserwatywnego społeczeństwa, chociażby porzucić rodzinę. Ale nie robią tego w ramach otwartego, głośnego buntu. Są spokojne, twarde. Sam Tóibín w wypowiedzi cytowanej przez „The Times” nazwał to „siłą duszy”. W jaki sposób Ellis zareagowała, kiedy wyszła na jaw bardzo dla niej nieprzyjemna tajemnica Jima? „Sprawiała wręcz wrażenie łagodnej i zaciekawionej”.

Postacie kobiece w prozie Tóibína czegoś szukają. Czego? Odpowiedź Irlandczyk zostawia czytelnikowi, bo pewnie jednej odpowiedzi na to pytanie po prostu nie ma.

Pierwsza powieść Tóibína, w której nikt nie umiera

Być może te poszukiwania mają coś wspólnego z innym leitmotivem pisarstwa Colma Tóibína – emigracją. „Nasz kraj świetnie się nadaje do tego, żeby z niego emigrować” – mówi bohater jednej z wcześniejszych jego powieści, oczywiście Irlandczyk. Ale nie chodzi tutaj wyłącznie o emigrację w fizycznym jej sensie.