Marta Hermanowicz laureatką Nagrody Conrada 2025

Martyna Hermanowicz, autorka debiutanckiej powieści „Koniec” odebrała nagrodę podczas finałowej gali Festiwalu Conrada w Krakowie.

Publikacja: 27.10.2025 14:58

Marta Hermanowicz odbiera Nagrodę Conrada 2025

Marta Hermanowicz odbiera Nagrodę Conrada 2025

Foto: Katarzyna Kukiełka

Monika Kuc

  Jakie znaczenie ma Nagroda Conrada dla debiutujących autorów literackich?
  Kto był nominowany do Nagrody Conrada w 2025 roku wraz z Martą Hermanowicz?
  Jakie tematy i wydarzenia były omawiane podczas 17. Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada?

Nagroda Conrada to pierwsze polskie wyróżnienie za debiut prozatorski, przyznawane od 2015 r.. Wspiera twórców prozy fabularnej, jak i literatury non-fiction.

Martyna Hermanowicz: pamięć i dziedziczenie traum

Powieść Marty Hermanowicz „Koniec” (Wydawnictwo ArtRage), której bohaterkami są: Lotka, deportowana podczas II wojny na Sybir oraz jej wnuczka Malwina, współcześnie dorastająca pod Zieloną Górą, opowiada o pamięci i dziedziczeniu traum. Powieść była nominowana także do ostatnich Paszportów „Polityki”.

Laureatka, odbierając nagrodę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zaznaczyła, że świat dopisuje kolejne tomy do jej powieści, która mówi o tym, „jak wojna nigdy się nie kończy i zostaje w kolejnych pokoleniach”.

Zwyciężczyni wraz ze statuetką otrzymała 30 tys. zł oraz miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie i promocję książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”.

Marta Hermanowicz ukończyła politologię na Uniwersytecie Szczecińskim, a także Szkołę Filozoficzną Tadeusza Gadacza oraz historię sztuki ISP PAN i Collegium Civitas; zawodowo związana jest z reklamą. Publikowała m.in. w „Twórczości”, „Czasie Literatury”. Jest też laureatką nagrody głównej 11. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadań za opowiadanie „Czysty Leo” oraz laureatką konkursu literackiego „Nic nie jest tym, czym jest” przy festiwalu Góry Literatury (2020).

W tym roku zgłoszono 91 książek do Nagrody Conrada. W finale wśród nominowanych znaleźli się także: Jul Łyskawa – prozaik i tłumacz, Kinga Sabak, wicenaczelna magazynu kulturalnego „Mint”, Izabela Tadra – była dziennikarka, obecnie pracująca w public relations, Patryk Zalaszewski – scenarzysta i autor opowiadań.

Nagroda Conrada: finałowe nominacje

Polifoniczna powieść „Prawdziwa historia Jeffreya Watersa i jego ojców” Jula Łyskawy (Wydawnictwo Czarne) rozgrywa się w miasteczku Copperfield w stanie Waszyngton i nawiązuje klimatem do twórczości postmodernistów w stylu Davida Lyncha. Autor otrzymał za nią wcześniej Paszport „Polityki”, Nagrodę Literacką m.st. Warszawy i nagrodę Odkrycia Empiku. Dla Jula Łyskawy literatura jest remiksem wielu powtarzalnych historii, zużytych gatunków i przeróżnych językowych rejestrów. Bawi się nimi i nieustannie przeskakuje między formami literackimi.

Debiutancki zbiór opowiadań „Trochę z zimna, trochę z radości” Kingi Sabak (Wydawnictwo W.A.B.) jest kameralną opowieścią o dorastaniu i poszukiwaniu tożsamości.

Proza „Hotel ZN” Izabeli Tadry (Wydawnictwo Filtry) parodiuje stereotypowe kobiece role. Adaptacja sceniczna książki, prezentowana przez Teatr Nowy w Łodzi (reżyseria: Kuba Kowalski, dramaturgia: Małgorzata Maciejewska) została nagrodzona podczas Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

W zbiorze mikrohistorii „Luneta z rybiej głowy” Patryka Zalaszewskiego (Wydawnictwo Czarne) realizm życia małej nadmorskiej wspólnoty rybackiej łączy się z oniryczną atmosferą. Ich bohaterem i narratorem jest dorastający chłopiec, obserwujący codzienność rybaków wypływających na połów przed świtem, niebezpieczeństwo sztormów, ciężką pracę przy sieciach. Autor otrzymał wcześniej Nagrodę im. Siegfrieda Lenza.

Fundatorem Nagrody Conrada jest Miasto Kraków, a partnerami: Fundacja Tygodnika Powszechnego i Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

Do grona jej dotychczasowych zwycięzców należą: Liliana Hermetz za „Alicyjkę” (2014), Żanna Słoniowska za „Dom z witrażem” (2015), Anna Cieplak za „Ma być czysto” (2016), Weronika Gogola za „Po trochu” (2017), Olga Hund za „Psy ras drobnych” (2018), Dorota Kotas za „Pustostany” (2019), Elżbieta Łapczyńska za „Bestiariusz Nowohucki” (2020), Paulina Siegień za „Miasto bajka” (2021), Urszula Honek za „Białe noce” (2022), Maria Halber za „Strużki”.

17. Międzynarodowy Festiwal Literatury im. Josepha Conrada w Krakowie odbywał się w Krakowie od 20 do 26 października pod hasłem „Nadzieja radykalna”. Jego największymi hitami były spotkania z laureatami Nagrody Goncourtów – Kamelem Daoudem i Carole Martinez – oraz z laureatem Nagrody Nobla Abdulrazakiem Gurnahem.

  • Jakie znaczenie ma Nagroda Conrada dla debiutujących autorów literackich?
  • Kto był nominowany do Nagrody Conrada w 2025 roku wraz z Martą Hermanowicz?
  • Jakie tematy i wydarzenia były omawiane podczas 17. Międzynarodowego Festiwalu Literatury im. Josepha Conrada?
Nagroda Conrada to pierwsze polskie wyróżnienie za debiut prozatorski, przyznawane od 2015 r.. Wspiera twórców prozy fabularnej, jak i literatury non-fiction.

Martyna Hermanowicz: pamięć i dziedziczenie traum

