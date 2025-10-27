Z tego artykułu dowiesz się: Jakie znaczenie ma Nagroda Conrada dla debiutujących autorów literackich?

Nagroda Conrada to pierwsze polskie wyróżnienie za debiut prozatorski, przyznawane od 2015 r.. Wspiera twórców prozy fabularnej, jak i literatury non-fiction.

Martyna Hermanowicz: pamięć i dziedziczenie traum

Powieść Marty Hermanowicz „Koniec” (Wydawnictwo ArtRage), której bohaterkami są: Lotka, deportowana podczas II wojny na Sybir oraz jej wnuczka Malwina, współcześnie dorastająca pod Zieloną Górą, opowiada o pamięci i dziedziczeniu traum. Powieść była nominowana także do ostatnich Paszportów „Polityki”.

Laureatka, odbierając nagrodę w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, zaznaczyła, że świat dopisuje kolejne tomy do jej powieści, która mówi o tym, „jak wojna nigdy się nie kończy i zostaje w kolejnych pokoleniach”.

Zwyciężczyni wraz ze statuetką otrzymała 30 tys. zł oraz miesięczny pobyt rezydencjalny w Krakowie i promocję książki na łamach „Tygodnika Powszechnego”.