Elena Poniatowska
Na podstawie notowań bukmacherskich opracowanych pod koniec września 2025 r. do grona głównych kandydatów należeli Gerald Murnane (Australia), László Krasznahorkai (Węgry), Cristina Rivera Garza (Meksyk) i Mircea Cărtărescu (Rumunia).
Can Xue (Chiny), Anne Carson (Kanada) i Thomas Pynchon (USA) również zostali wymienieni przez bukmacherów jako autorzy z dużymi szansami.
Na listach pojawili się również tacy autorzy jak Amitav Ghosh (Indie), Margaret Atwood (Kanada), a nawet Stephen King (USA) i J.K. Rowling (Wielka Brytania). Jest na niej też Milton Hatoum z Brazylii i Andrij Kurkow z Ukrainy. Pewne jest jedno: zwyciężczyni bądź zwycięzca zgarnie 11 milionów koron szwedzkich (obecnie około 1,2 miliona dol.).
Tegoroczna lista wymaga odniesień do lat poprzednich, ponieważ kandydaci się „zużywają”. Gerald Murnane jest w pierwszej trójce przez ostatnie dwa lata, co źle mu wróży sądząc po tym, że bukmacherzy nie dają już wiele szans Can Xue, która była wysoko notowana przez ostatnie dwa lata, a teraz wypadła z pierwszej piątki. Margaret Atwood zaliczyła również znaczny spadek na liście, ale wzmocniła się pozycja Alexis Wright, zaś najwyżej wskoczyła Cristina Rivera Garza.
Warto pamiętać, że w zeszłym roku Koreanka Han Kang wygrała z kursem 33/1, więc wszystko może się zdarzyć.
W pierwszej dziesiątce są wciąż giganci Michel Houellebecq (14/1) i Salman Rushdie (17/1). W drugiej statystuje Karl Ove Knausgaard (21/1). Nas może zainteresować Elena Poniatowska (29/1). Urodzona w 1932 r. w Paryżu jest meksykańską pisarką i dziennikarką. Jej ojciec książę Jean Evremont Poniatowski Sperry Crocker to praprawnuk Stanisława Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Poniatowska prowadziła wywiady ze znanymi postaciami ze świata polityki i sztuki. Wśród jej rozmówców byli Octavio Paz, Luis Buñuel, André Malraux, Marlene Dietrich i Simone Signoret. Z kolei Carlos Fuentes namówił Poniatowską do spróbowania sił w literaturze. W 1954 r. opublikowała swą pierwszą powieść „Lilus Kikus”. Tylko raz, w 1965 r., odwiedziła Polskę z pisarzem Sergio Pitolem, ale nigdy nie nauczyła się języka polskiego. Podczas tej wizyty wizytowała Warszawę oraz Kraków. Była m.in. na grobie Józefa Poniatowskiego.
Szczególnie interesowało ją życie biednych, samotnych, niewysłuchanych. Na podstawie rozmów m.in. z takimi osobami powstała powieść „Do sępów pójdę”. Po krwawo stłumionej manifestacji studentów w 1968 r., spisała ponad sto relacji świadków wydarzeń i przeprowadziła wywiad z postrzeloną w ich trakcie Orianą Fallaci. W 1969 r. przyjęła obywatelstwo meksykańskie.
W 2013 r., jako piąta spośród autorów meksykańskich i czwarta kobieta w historii, otrzymała najwyższe literackie wyróżnienie w świecie hiszpańskojęzycznym – została uhonorowana Nagrodą Cervantesa. W 2019 r. wydała książkę „El amante polaco” o królu Stanisławie, powiązaną z elementami biografii autorki.
W Polsce Sonia Draga wydała „Leonorę” o Leonorze Carrington, malarce surrealistycznej związanej z malarzem Maxem Ernstem. To z nim zanurzyła się w zamęcie surrealizmu, przyjaźniła się w Paryżu z Salvadorem Dalí, Marcelem Duchampem, Joanem Miró, André Bretonem czy Pablem Picassem.
Ci, którzy będą chcieli poznać pierwsze, pogłębione komentarze po ogłoszeniu werdyktu, mogą wejść na stronę Uniwersytetu Sztokholmskiego, gdzie będzie można obejrzeć rozmowę odbywającą się na scenie Biblioteki Uniwersyteckiej.
Moderator panelu, Adnan Mahmutovic, profesor literatury zachęca do oglądania: – Każda rozmowa, która nie dąży do włączenia i zaangażowania szerszej publiczności, a zwłaszcza studentów, jest praktycznie pozbawiona sensu. Musimy być w stanie zarówno skupić się na szczegółach, jak i wykorzystać wiedzę specjalistyczną, jednocześnie dążąc do szerokiego zakresu informacji. Rozmowa o Nagrodzie Nobla jest również, po części, rozmową o tym, kim jesteśmy jako Szwedzi i co chcemy osiągnąć na świecie – mówi Mahmutovic.
W panelu wezmą również udział Maria Trejling, badaczka literatury, i Bo G. Ekelund, profesor literatury, oboje pracujący na Uniwersytecie Sztokholmskim.
– Ponieważ nie wiemy z góry, kto zostanie nagrodzony, cieszę się na rozmowę, do której nie mogę się przygotować. Zostaniemy rzuceni w wir nieoczekiwanych wydarzeń, co pozwoli na bardziej swobodną dyskusję – mówi Trejling.
Czy jest jakiś konkretny autor, na którego szczególnie liczą?
– Chciałbym być szczerze zaskoczony decyzją Komitetu Noblowskiego, gdyby zechciał wyjść poza wąską ścieżkę „poważnej” literatury, tak jak zrobił to, gdy nagrodę otrzymał Bob Dylan – mówi Ekelund. – Wyobraźcie sobie, gdyby nagrodę otrzymał autor science fiction, taki jak N.K. Jemisin czy Nnedi Okorafor! Byłoby to sensacyjne i poszerzyłoby horyzonty nagrody. Bardziej w granicach możliwości, z radością zobaczyłbym laureatkę Annę Carson z Kanady. Inna Kanadyjka, Margaret Atwood, zalicza do swoich licznych zasług również dzieła science fiction. To niemal ostatnia szansa dla Akademii, by docenić wielkie pokolenie amerykańskich autorów postmodernistycznych, wśród których Thomas Pynchon wyróżnia się jak literacki pomnik.
Maria Trejling również ma kilka nazwisk na swojej liście życzeń.
– Chciałabym, żeby nagrodę przyznano pisarzowi, który pracuje z materialnością języka, co zazwyczaj ma miejsce w literaturze wyczulonej na formę. Francusko-algierska pisarka Hélène Cixous jest dobrym przykładem i gdyby to zależało ode mnie, prawdopodobnie wybrałabym ją – mówi Trejling.
Przypomnijmy piątkę laureatów z ostatnich pięciu lat: Han Kang, Jon Fosse, Annie Ernaux, Abdulrazak Gurnah i Louise Glück.
