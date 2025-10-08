Tegoroczna lista wymaga odniesień do lat poprzednich, ponieważ kandydaci się „zużywają”. Gerald Murnane jest w pierwszej trójce przez ostatnie dwa lata, co źle mu wróży sądząc po tym, że bukmacherzy nie dają już wiele szans Can Xue, która była wysoko notowana przez ostatnie dwa lata, a teraz wypadła z pierwszej piątki. Margaret Atwood zaliczyła również znaczny spadek na liście, ale wzmocniła się pozycja Alexis Wright, zaś najwyżej wskoczyła Cristina Rivera Garza.

Warto pamiętać, że w zeszłym roku Koreanka Han Kang wygrała z kursem 33/1, więc wszystko może się zdarzyć.

Michel Houellebecq i Salman Rushdie

W pierwszej dziesiątce są wciąż giganci Michel Houellebecq (14/1) i Salman Rushdie (17/1). W drugiej statystuje Karl Ove Knausgaard (21/1). Nas może zainteresować Elena Poniatowska (29/1). Urodzona w 1932 r. w Paryżu jest meksykańską pisarką i dziennikarką. Jej ojciec książę Jean Evremont Poniatowski Sperry Crocker to praprawnuk Stanisława Poniatowskiego, bratanka króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Poniatowska prowadziła wywiady ze znanymi postaciami ze świata polityki i sztuki. Wśród jej rozmówców byli Octavio Paz, Luis Buñuel, André Malraux, Marlene Dietrich i Simone Signoret. Z kolei Carlos Fuentes namówił Poniatowską do spróbowania sił w literaturze. W 1954 r. opublikowała swą pierwszą powieść „Lilus Kikus”. Tylko raz, w 1965 r., odwiedziła Polskę z pisarzem Sergio Pitolem, ale nigdy nie nauczyła się języka polskiego. Podczas tej wizyty wizytowała Warszawę oraz Kraków. Była m.in. na grobie Józefa Poniatowskiego.

Szczególnie interesowało ją życie biednych, samotnych, niewysłuchanych. Na podstawie rozmów m.in. z takimi osobami powstała powieść „Do sępów pójdę”. Po krwawo stłumionej manifestacji studentów w 1968 r., spisała ponad sto relacji świadków wydarzeń i przeprowadziła wywiad z postrzeloną w ich trakcie Orianą Fallaci. W 1969 r. przyjęła obywatelstwo meksykańskie.