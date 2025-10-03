Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
Aktualizacja: 03.10.2025 16:13 Publikacja: 03.10.2025 15:30
Zdjęcie Jerzego Andrzejewskiego, które zostało po raz pierwszy opublikowane w „Dziennikach”, wydanych w Instytucie Mikołowskim
Foto: zdjęcia z archiwum rodzinnego Agnieszki Czyżewskiej i Małgorzaty Wolf
Mieszkająca od lat w Paryżu Anna Synoradzka, literaturoznawczyni i wnikliwa badaczka twórczości Andrzejewskiego, zasłynęła wydanym przed dziewięcioma laty „Przyczynkiem do biografii prywatnej” pisarza. Książkę uznano za przełomową, bo oparta jest na wnikliwych badaniach archiwalnych. Teraz, wydane właśnie przez Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka dzienniki Andrzejewskiego, stają się sensacją na miarę „Kronosa” Gombrowicza, jego dziennika intymnego, opublikowanego wiele po śmierci pisarza.
Lektura „Zapisków…” przynosi obraz życia prywatnego twórcy „Popiołu i diamentu” i „Miazgi”, które w sposób istotny kształtowało jego przekonania, idee i działania artystyczne. Poznajemy zmienne nastroje autora, ale też jego układy towarzyskie, w które był zaangażowany, a nawet koterie oraz przenikające się kręgi literackie i polityczne.
Bądź na bieżąco. Czytaj sprawdzone treści od Rzeczpospolitej. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.
Treści, którym możesz zaufać.
W epoce wydumanych thrillerów skupiona na człowieku „Dzikość” przez większość czasu satysfakcjonuje.
Potrzebujemy nowych narracji, by zrozumieć historię – sugeruje w nowej książce Caparrós.
Naszą literaturę przekładają często po godzinach, hobbystycznie. Skąd wzięła się ich pasja? Czy tłumacze z język...
Wszystko, co wiedział o graniu na fortepianie, Fryderyk Chopin odkrył sam. Nie przeszedł formalnej edukacji fort...
„Anachrony” zapewni mnóstwo frajdy doświadczonym miłośnikom gier euro, czyli tych, w których bardziej od klimatu...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas