Andrzejewski i piękny dwudziestoletni Hłasko

Relacje Marka Hłaski z Jerzym Andrzejewskim są jednym z wielu mitów powojennej literatury polskiej. Czy była to przyjaźń, czy związek toksyczny? Nowe spojrzenie nie tylko na tę sprawę daje „Dziennik. Zapiski prywatne 1943-1982 Jerzego Andrzejewskiego”. Książka właśnie trafiła na rynek księgarski.

Publikacja: 03.10.2025 15:30

Zdjęcie Jerzego Andrzejewskiego, które zostało po raz pierwszy opublikowane w „Dziennikach", wydanych w Instytucie Mikołowskim

Zdjęcie Jerzego Andrzejewskiego, które zostało po raz pierwszy opublikowane w „Dziennikach”, wydanych w Instytucie Mikołowskim

Foto: zdjęcia z archiwum rodzinnego Agnieszki Czyżewskiej i Małgorzaty Wolf

Jan Bończa-Szabłowski

Mieszkająca od lat w Paryżu Anna Synoradzka, literaturoznawczyni i wnikliwa badaczka twórczości Andrzejewskiego, zasłynęła wydanym przed dziewięcioma laty „Przyczynkiem do biografii prywatnej” pisarza. Książkę uznano za przełomową, bo oparta jest na wnikliwych badaniach archiwalnych. Teraz, wydane właśnie przez Instytut Mikołowski im. Rafała Wojaczka dzienniki Andrzejewskiego, stają się sensacją na miarę „Kronosa” Gombrowicza, jego dziennika intymnego, opublikowanego wiele po śmierci pisarza.

Lektura „Zapisków…” przynosi obraz życia prywatnego twórcy „Popiołu i diamentu” i „Miazgi”, które w sposób istotny kształtowało jego przekonania, idee i działania artystyczne. Poznajemy zmienne nastroje autora, ale też jego układy towarzyskie, w które był zaangażowany, a nawet koterie oraz przenikające się kręgi literackie i polityczne.

