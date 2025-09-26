Rzeczpospolita

Dan Brown wraca z nowym hitem. Czy „Tajemnica Tajemnic” rozkocha świat w Pradze?

„Tajemnica tajemnic” to pierwszy od 8 lat thriller Dana Browna i książkowy nr 1 w wielu krajach. Przesuwa akcenty z konspiracyjnych teorii na najnowsze odkrycia naukowe. Golem walczy z CIA, a Robert Langdon jest zakochany w specjalistce od świadomości.

Publikacja: 26.09.2025 09:50

Judith Pietersen,partnerka pisarza, Dan Brown i Jason Kaufman, redaktor i przyjaciel na tarasie Four

Judith Pietersen,partnerka pisarza, Dan Brown i Jason Kaufman, redaktor i przyjaciel na tarasie Four Seasons w Pradze

Foto: Mat. Pras. Jan Krikava

Jacek Cieślak

Kraków, październik 2017 r. Dan Brown, światowej sławy pisarz, który sprzedał ćwierć miliarda książek, w tym 3,4 mln egz. w Polsce, zwiedza podziemia rynku krakowskiego, a potem bazylikę mariacką. Branża wie, że podczas swoich wizyt promocyjnych Brown szuka inspiracji do kolejnych książek oraz lokalizacji akcji, bogatych w historyczne wydarzenia, artefakty, legendy, mity.

Zaczynają się spekulacje: czy jest szansa na to, by kolejny thriller oraz jego ekranizacja z udziałem Toma Hanksa w roli profesora Roberta Langdona – rozgrywały się w Krakowie? A jeśli tak – przyciągnie dziesiątki tysięcy turystów, którzy wydadzą pieniądze na hotele, restauracje, puby. Kupią gadżety. Czy po Stevenie Spielbergu i „Liście Schindlera” Kraków ozłoci Dan Brown?

