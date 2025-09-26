Tylko 19 zł miesięcznie przez cały rok.
Aktualizacja: 26.09.2025 10:01 Publikacja: 26.09.2025 09:50
Judith Pietersen,partnerka pisarza, Dan Brown i Jason Kaufman, redaktor i przyjaciel na tarasie Four Seasons w Pradze
Foto: Mat. Pras. Jan Krikava
Kraków, październik 2017 r. Dan Brown, światowej sławy pisarz, który sprzedał ćwierć miliarda książek, w tym 3,4 mln egz. w Polsce, zwiedza podziemia rynku krakowskiego, a potem bazylikę mariacką. Branża wie, że podczas swoich wizyt promocyjnych Brown szuka inspiracji do kolejnych książek oraz lokalizacji akcji, bogatych w historyczne wydarzenia, artefakty, legendy, mity.
Zaczynają się spekulacje: czy jest szansa na to, by kolejny thriller oraz jego ekranizacja z udziałem Toma Hanksa w roli profesora Roberta Langdona – rozgrywały się w Krakowie? A jeśli tak – przyciągnie dziesiątki tysięcy turystów, którzy wydadzą pieniądze na hotele, restauracje, puby. Kupią gadżety. Czy po Stevenie Spielbergu i „Liście Schindlera” Kraków ozłoci Dan Brown?
