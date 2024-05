Premier na razie nie podał szczegółów, ale MSWiA opracowało już plan wzmocnienia zapory. Powinna ona zostać uszczelniona do połowy 2025 roku. MSWiA podjęło decyzję o dofinansowaniu ze środków UE projektu Straży Granicznej w kwocie 57,7 mln zł, w tym 43 mln to wkład UE. Rząd ma też deklarację Komisji Europejskiej zwiększenia środków na ochroną zewnętrznych granic, jeszcze w 2024 roku.

MON ma plan budowy fortyfikacji na granicy

Przypomnijmy, że już w lutym jako pierwsi poinformowaliśmy w „Rzeczpospolitej”, o planach wzmocnienia polskiej granicy poprzez budowę umocnień inżynieryjnych, w tym schronów. Potwierdził nam to resort obrony narodowej. Informacje są skąpe, bo jak tłumaczyło nam Ministerstwo Obrony Narodowej plany rozbudowy umocnień inżynieryjnych przy granicy są niejawne. „Stanowią one część szeroko rozumianego planu obrony państwa” – informował resort obrony. Mowa była o przygotowaniu zapór fortyfikacyjnych w obrębie dróg, a także gromadzeniu środków inżynieryjnych - zaporowych i fortyfikacyjnych, a także budowie schronów.

Już na początku 2023 r. wojsko rozpoczęło tzw. prewencyjną rozbudowę zabezpieczeń na granicy z Rosją i Białorusią, wtedy na zamkniętych drogach prowadzących do granicy z Rosją i Białorusią wojsko ustawiło żelazne i betonowe zapory tzw. czeskie jeże.

Pytany o wzmocnienie granicy gen. Maciej Klisz, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych powiedział kilka tygodni temu „Rz”: – Gdy obecna bariera zostanie poprawiona, zacznie spełniać swoje zadania, ale nie zatrzyma ona ataku zbrojnego. Moim zdaniem w pobliżu granicy powinno się budować zapory inżynieryjne, z punktu widzenia wojska są to sprawy proste i możemy się w to włączyć. Jako państwo powinniśmy tworzyć systemowe warunki do tego, aby utrudniać pokonanie granicy, np. poprzez odpowiednie budowanie dróg rokadowych wzdłuż granicy (wykorzystywanych do przegrupowania wojsk – dop. red.), nasypów, zalesienia terenu, regulację rzek, czyli stwarzanie naturalnych barier. Powinniśmy to robić, gdyż mamy do czynienia z niestabilnym państwem, jakim jest Białoruś.