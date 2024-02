Jak zabezpieczyć wschodnią granicę

Na ten temat odbyła się we wtorek debata zorganizowana przez parlamentarny Zespół do spraw Wzmacniania Odporności RP i portalu Defence24 z udziałem wojskowych, polityków i ekspertów. Rozmowa dotyczyła zabezpieczenia inżynieryjnego granicy jako elementu odstraszania.

Przypomnijmy, że w styczniu Litwa, Łotwa i Estonia podpisały porozumienie o tzw. bałtyckiej linii obrony wzdłuż granicy z Rosją, która wraz z zaporą wybudowaną na granicy Polski z Białorusią będzie stanowiła nową żelazną kurtynę. W krajach bałtyckich trwa debata, na ile przy zabezpieczaniu granicy wykorzystać miny. Władze Łotwy czekają na opinię sił zbrojnych. Mowa jest o używaniu min przeciwczołgowych i przeciwpiechotnych.

Anna Maria Dyner i Stefania Kolarz z PISM zwracają uwagę, że państwa bałtyckie nie mają tzw. głębi operacyjnej, czyli terenu, który potencjalnie można oddać, aby na pozostałym prowadzić obronę.

Michał Dworczyk, przewodniczący zespołu parlamentarnego (PiS), przypomina, że miny zatrzymały ofensywę rosyjską. Dlatego, jego zdaniem, należy dzisiaj mówić o inżynieryjnym zabezpieczeniu granicy. Warto dodać, że dzisiaj min używają zarówno Ukraińcy, jak Rosjanie, szacuje się, że aż 174 tys. km kw. tego kraju jest zaminowane.

Zdaniem Piotra Małeckiego, prezesa zarządu Defence24, nasze działania powinny uwzględniać przygotowanie naszego wroga – Rosji. A ona „ma wypisane w swoim DNA, w jaki sposób zastraszyć, eksterminować podbite narody”, to widzieliśmy w Irpieniu i Buczy, ale też w Afganistanie. Piotr Małecki dodał we wstępie do debaty, że obrona jest niezawodnym orężem pokonania przeciwnika.

Ograniczenia prawne minowania granicy

W tej chwili istnieją ograniczenia prawne związane z tym, że traktat ottawski, który został przyjęty m.in. przez Polskę, zakazuje posiadania i używania min przeciwpiechotnych. Polska armia do 2016 r. zniszczyła wszystkie takie zapasy – w sumie milion sztuk min. W magazynach są za to miny przeciwczołgowe, które nie są objęte konwencją. Polscy inżynierowie opracowali też systemy wykorzystania tzw. min inteligentnych, które mogą być dezaktywowane przez operatora. Dzisiaj nie ma jednak przepisów, które pozwalałyby wywłaszczyć osoby, które mają działki blisko granicy, aby budować w tych miejscach schrony, bunkry, a potem wyznaczać miejsca, które zostaną zaminowane, aby uniemożliwić wejście obcych wojsk na terytorium Polski.