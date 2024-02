Nie ma wątpliwości, że budowanie umocnień na granicy ma znaczenie militarne, ale też informacyjne, łączy się z tym przekaz skierowany do Rosjan, że potencjalna agresja będzie ich drogo kosztowała. Dlatego warto zastanowić się, czy Polska nie powinna wypowiedzieć tego traktatu?

„Podjęcie takiej decyzji – zwracają uwagę Anna M. Dyner i Stefania Kolarz – będzie jednak zakładało prowadzenie operacji wojskowej na swoim terytorium. Takiej sytuacji chce uniknąć Polska, która zakłada niedopuszczenie przeciwnika do granicy państwa m.in. poprzez wykorzystanie lotnictwa i artylerii rakietowej, w tym dalekiego zasięgu”.

Rozwiązaniem jest wojskowy system Jarzębina

Dzisiaj nie ma mowy o zaminowaniu granicy z Białorusią i Rosją – taką odpowiedź otrzymaliśmy z MSZ i MON. „Polska pozostaje stroną i w pełni przestrzega zapisów Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu sporządzonej w Oslo dnia 18 września 1997 r. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że w obecnej chwili nie jest planowana zamiana statusu naszego państwa w odniesieniu do tego porozumienia międzynarodowego” – informuje nas MSZ. A MON dodaje, że „nie rozważa zabezpieczenia wschodniej granicy RP tradycyjnymi minami przeciwpiechotnymi”.

Zatem pat? Niekoniecznie. Rozwiązaniem jest zastosowanie na granicy tzw. min inteligentnych, które wojskowy operator może uzbroić lub rozbroić, albo wręcz wyłączyć niektóre strefy zaminowane. Armia posiada taki system zbudowany w ramach programu Jarzębina, który został opracowany przez polskich inżynierów. Jest on przeznaczony do zwalczania czołgów, pojazdów opancerzonych i samochodów ciężarowych. Zestaw taki był prezentowany w trakcie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Co istotne, konwencja ottawska nie zakazuje używania takich urządzeń wybuchowych.

Potencjał zatem mamy, ale potrzebna byłaby decyzja polityczna, aby zakupić do ochrony granic więcej takich zestawów. Podobne rozwiązania wykorzystują m.in. Finowie, Brytyjczycy czy Estończycy.