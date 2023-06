Dlaczego Rosjanie i Białorusini wysyłają balony nad Polskę?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert, w którym informowało o poszukiwaniu balonu, z apelem, aby nie dotykać tego urządzenia w przypadku jego odnalezienia.

– Nie jest wykluczone, że mieliśmy do czynienia z próbą sprawdzenia naszej reakcji na przelot balonu nad naszym terytorium. Być może w drugim przypadku celowo spowodowano jego zniszczenie, aby spadł on na nasze terytorium. Można zakładać, że to był element wojny informacyjnej, nieprzypadkowo został wybrany moment sytuacji kryzysowej – mówiła nam osoba zajmująca się bezpieczeństwem w jednej z agend rządowych.

W tym czasie doszło bowiem do publicznego sporu pomiędzy ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem a dowódcą operacyjnym gen. Tomaszem Piotrowskim na temat odnalezionej koło Bydgoszczy rosyjskiej rakiety.

Informacje tajne

Zapytaliśmy Dowództwo Operacyjne, ile razy w ostatnich dwóch miesiącach odnotowano przypadków naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez balony. Okazało się, że taka informacja została utajniona. „Pytania dotyczą danych, wobec których obowiązuje zakaz ujawnienia ze względu na istnienie tajemnicy ustawowo chronionej. Wnioskowane informacje posiadają klauzulę informacji niejawnych, w związku z tym prawo do ich uzyskania podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych” – odpowiedział „Rz” ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik Dowództwa Operacyjnego.

Tymczasem w ostatnich tygodniach media kilkukrotnie podawały informacje o zaobserwowaniu balonu, o upadku nieznanego obiektu w lesie, który płonął, a nawet o uszkodzeniu dachu przez nieznany obiekt. Takie przypadki miały miejsce m.in. na Mazurach, gdzie odnaleziono balon z napisami wykonanymi cyrylicą.