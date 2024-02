O wyniki audytu w MON zapytany został wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO) w TVN 24. Konrad Piasecki zapytał go m.in. o ustalenia dotyczące rosyjskiej rakiety, która została znaleziona pod koniec kwietnia 2023 r. w okolicach wsi Zamość koło Bydgoszczy.

Tomczyk: Błaszczak wprowadzał w błąd

– To, co mogę powiedzieć, to to, że Mariusz Błaszczak wprowadzał opinię publiczną w błąd, sugerując, że o kwestii rakiety dowiedział się dopiero w kwietniu, wtedy gdy osoba jadąca na koniu znalazła tę rakietę – powiedział Cezary Tomczyk. Zastrzegł, że część informacji w tej sprawie pozostaje niejawna, ale stwierdził, że opinia publiczna powinna w tej sprawie poznać szczegóły.

Były szef MON Mariusz Błaszczak zarzucił w tej sprawie politykowi KO kłamstwo i wezwał do odtajnienia raportu NIK. „Jest tam potwierdzenie tego, że wszystko, co mówiłem w sprawie rakiety, było prawdą. Ma Pan odwagę, czy dalej będzie Pan brnął w kłamstwa i insynuacje?” – pytał Błaszczak.

Klucz do prawdy: niejawny raport NIK

Tomczyk, reagując na ten wpis, podkreślił, że „wszystkie materiały w tej sprawie, w tym raport NIK, są wnikliwie analizowane”. I dodał: „Niestety prawdą jest, że Pan Błaszczak, aż do maja ubiegłego roku, nie zrobił nic, aby wyciągnąć wnioski z tego incydentu”.