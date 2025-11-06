Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Rusza program powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych. Szef MON zdradza szczegóły

– Nie każdy będzie służył w wojsku, nie każdy zostanie żołnierzem, nie każdy złoży przysięgę, ale każdy z nas musi mieć umiejętności, wiedzę, praktyczną znajomość zachowania się w trudnej sytuacji – mówił w sztabie Generalnym Wojska Polskiego minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informując o rozpoczęciu pilotażu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”.

Aktualizacja: 06.11.2025 10:00 Publikacja: 06.11.2025 09:12

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na konferencji w siedzibie Sztabu Generalnego WP w Warszawie

Foto: PAP/Rafał Guz

Bartosz Lewicki

– Żyjemy w najniebezpieczniejszych czasach od czasu zakończenia II wojny światowej. Od prawie czterech lat (trwa) pełnoskalowa wojna tuż za naszymi granicami, akty dywersji na terytorium całej Unii Europejskiej. Bałtyk jako kluczowe morze pod względem ochrony infrastruktury krytycznej, ale też różnego rodzaju aktów, niszczących spokój, bezpieczeństwo energetyczne, przecięcia kabli. Do tego dochodzi cała sfera walki w cyberprzestrzeni, dezinformacji, która się szerzy, ale też ataków hakerskich na konta indywidualne, również na firmy i instytucje publiczne – mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Czytaj więcej

Ćwiczenia wojskowe
Wojsko
Jakie będą nowe szkolenia wojskowe?

Kogo będą dotyczyły powszechne, dobrowolne szkolenia obronne?

– To wszystko sprawiło, że przez ostatnich sześć miesięcy pracowaliśmy bardzo intensywnie (...) nad projektem niezwykłym, największym w polskiej historii powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych. One będą dotyczyły wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Będą dotyczyły najmłodszych, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, będą dotyczyły osób pracujących i firm,  bo będą to szkolenia zarówno indywidualne jak i grupowe. Będą dotyczyły również seniorów. 

Reklama
Reklama

Kiedy rusza pilotaż programu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych? 

– Jest kilka modułów, które rozpoczniemy już w listopadzie tego roku. 22 listopada rusza pilotaż – jesteśmy gotowi na kilkanaście tysięcy osób już w tym roku, a pełna gotowość zostanie osiągnięta na początku przyszłego roku – zapowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz. – 132 jednostki, oparte w głównej mierze na Wojskach Obrony Terytorialnej, ale z dużym udziałem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, są przygotowane do przeszkolenia wszystkich chętnych, którzy zgłoszą się na kursy i będą chcieli podnieść swoje umiejętności. To jest poświęcenie swojego czasu, ale to także budowanie odporności całego państwa.

Czytaj więcej

Szkolenie wojskowe organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną
Prawo dla Ciebie
Powszechne szkolenia wojskowe dla obywateli. Czy będą obowiązkowe?

Szef MON przekonywał, że bezpieczeństwo Polski „zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych – siły naszego społeczeństwa. – Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytywania sygnałów, znaków, alarmów, znajomości miejsc ukrycia, to wszystko jest dziś bardzo potrzebne. To często działania pozamilitarne, ale budujące obronę narodową i odporność społeczną – mówił. 

Ile osób obejmie program „wGotowości”?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w ramach programu „wGotowości” w listopadzie i grudniu w szkoleniach wojskowych weźmie udział około 100 tys. osób. - W 2026 zamierzamy przeszkolić około 400 tys. osób – powiedział Tomczyk.

Tomczyk podkreślił też, że przez ostatnie sześć miesięcy resort szkolił instruktorów oraz przygotował zmiany prawne, by uruchomić pilotaż programu dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”.

Reklama
Reklama

Program zakłada dwie ścieżki: odporności i rezerwy.

Jak się zgłosić do programu „wGotowości”? 

Jak poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz zgłoszeń na szkolenie można dokonywać poprzez aplikację mObywatel. Minister obrony podziękował resortowi cyfryzacji za współpracę.

W czwartek 6 listopada w aplikacji mObywatel uruchomiono nową usługę, dzięki której pełnoletni obywatele RP mogą zapisać się na szkolenie obronne w jednostce wojskowej w swojej miejscowości lub w jej pobliżu.

Gen. dyw. Karol Molenda dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni mówił, że założenia były takie, by rejestracja na szkolenie nie trwała dłużej niż 30 sekund, a interfejs był intuicyjny i przyjazny użytkownikom. - Wystarczy komórka i aplikacja mObywatel. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie jest proste, bezpieczne i przeznaczone dla każdego obywatela - przekazał.

Reklama
Reklama

Programy „Odporność” i „Rezerwa”. Jak będą wyglądały ćwiczenia w ramach programu „wGotowości”?

Gen. Wiesław Kukuła poinformował, że są dwa „zasadnicze cele” uruchomienia programu „wGotowości”. - Po pierwsze wzmocnić odporność indywidualną obywateli, a po drugie wzmocnić dostępność, odporność i kompetencje rezerw. Ten proces będziemy organizować w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza to „Odporność” – przeznaczona dla osób, które nie zamierzają wiązać się z Siłami Zbrojnymi i nie zamierzają też stawać w obronie Polski z bronią w ręku. (…) Jednak dla Sił Zbrojnych zasadniczą ścieżką jest „Rezerwa” - budowanie pewnego potencjału – zwiększenie gotowości i odporności rezerw, szczególnie tych osób, które mają już nadane przydziały mobilizacyjne w jednostkach – przekazał gen. Kukuła.  

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Obrony Narodowej (MON) Osoby Władysław Kosiniak-Kamysz Cezary Tomczyk Wiesław Kukuła

– Żyjemy w najniebezpieczniejszych czasach od czasu zakończenia II wojny światowej. Od prawie czterech lat (trwa) pełnoskalowa wojna tuż za naszymi granicami, akty dywersji na terytorium całej Unii Europejskiej. Bałtyk jako kluczowe morze pod względem ochrony infrastruktury krytycznej, ale też różnego rodzaju aktów, niszczących spokój, bezpieczeństwo energetyczne, przecięcia kabli. Do tego dochodzi cała sfera walki w cyberprzestrzeni, dezinformacji, która się szerzy, ale też ataków hakerskich na konta indywidualne, również na firmy i instytucje publiczne – mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Materiał Promocyjny
Aneta Grzegorzewska, Gedeon Richter: Leki generyczne też mogą być innowacyjne
Dron nad Kijowem
Wojsko
Tomasz Kubś: „Usmażone” przez polskie urządzenie drony spadały jeden po drugim
Maleje liczba Polaków, którzy opowiadają się za powszechnym poborem do armii. MON pracuje nad progra
Wojsko
Sondaż: Polacy zmieniają zdanie w sprawie przywrócenia poboru do wojska
Fragment plaży w Ustce
Wojsko
„Z urządzenia wystawały przewody”. Spacerowicz natknął się na plaży w Ustce na fragment drona
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
Materiał Promocyjny
Osiedle Zdrój – zielona inwestycja w sercu Milanówka i… Polski
MiG-29
Wojsko
Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot nad Bałtykiem. Trzecia taka sytuacja w tym tygodniu
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie