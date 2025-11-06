Kiedy rusza pilotaż programu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych?

– Jest kilka modułów, które rozpoczniemy już w listopadzie tego roku. 22 listopada rusza pilotaż – jesteśmy gotowi na kilkanaście tysięcy osób już w tym roku, a pełna gotowość zostanie osiągnięta na początku przyszłego roku – zapowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz. – 132 jednostki, oparte w głównej mierze na Wojskach Obrony Terytorialnej, ale z dużym udziałem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, są przygotowane do przeszkolenia wszystkich chętnych, którzy zgłoszą się na kursy i będą chcieli podnieść swoje umiejętności. To jest poświęcenie swojego czasu, ale to także budowanie odporności całego państwa.

Szef MON przekonywał, że bezpieczeństwo Polski „zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych – siły naszego społeczeństwa”. – Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytywania sygnałów, znaków, alarmów, znajomości miejsc ukrycia, to wszystko jest dziś bardzo potrzebne. To często działania pozamilitarne, ale budujące obronę narodową i odporność społeczną – mówił.

Ile osób obejmie program „wGotowości”?

Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w ramach programu „wGotowości” w listopadzie i grudniu w szkoleniach wojskowych weźmie udział około 100 tys. osób. - W 2026 zamierzamy przeszkolić około 400 tys. osób – powiedział Tomczyk.

Tomczyk podkreślił też, że przez ostatnie sześć miesięcy resort szkolił instruktorów oraz przygotował zmiany prawne, by uruchomić pilotaż programu dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”.