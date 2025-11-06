Aktualizacja: 06.11.2025 10:00 Publikacja: 06.11.2025 09:12
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na konferencji w siedzibie Sztabu Generalnego WP w Warszawie
Foto: PAP/Rafał Guz
– Żyjemy w najniebezpieczniejszych czasach od czasu zakończenia II wojny światowej. Od prawie czterech lat (trwa) pełnoskalowa wojna tuż za naszymi granicami, akty dywersji na terytorium całej Unii Europejskiej. Bałtyk jako kluczowe morze pod względem ochrony infrastruktury krytycznej, ale też różnego rodzaju aktów, niszczących spokój, bezpieczeństwo energetyczne, przecięcia kabli. Do tego dochodzi cała sfera walki w cyberprzestrzeni, dezinformacji, która się szerzy, ale też ataków hakerskich na konta indywidualne, również na firmy i instytucje publiczne – mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
– To wszystko sprawiło, że przez ostatnich sześć miesięcy pracowaliśmy bardzo intensywnie (...) nad projektem niezwykłym, największym w polskiej historii powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych. One będą dotyczyły wszystkich obywateli polskich, którzy będą chcieli z nich skorzystać. Będą dotyczyły najmłodszych, w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, będą dotyczyły osób pracujących i firm, bo będą to szkolenia zarówno indywidualne jak i grupowe. Będą dotyczyły również seniorów.
– Jest kilka modułów, które rozpoczniemy już w listopadzie tego roku. 22 listopada rusza pilotaż – jesteśmy gotowi na kilkanaście tysięcy osób już w tym roku, a pełna gotowość zostanie osiągnięta na początku przyszłego roku – zapowiadał Władysław Kosiniak-Kamysz. – 132 jednostki, oparte w głównej mierze na Wojskach Obrony Terytorialnej, ale z dużym udziałem Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, są przygotowane do przeszkolenia wszystkich chętnych, którzy zgłoszą się na kursy i będą chcieli podnieść swoje umiejętności. To jest poświęcenie swojego czasu, ale to także budowanie odporności całego państwa.
Szef MON przekonywał, że bezpieczeństwo Polski „zależy od silnej armii, silnych sojuszy i siły nas samych – siły naszego społeczeństwa”. – Wiedza, informacja, umiejętność zachowania się, odczytywania sygnałów, znaków, alarmów, znajomości miejsc ukrycia, to wszystko jest dziś bardzo potrzebne. To często działania pozamilitarne, ale budujące obronę narodową i odporność społeczną – mówił.
Wiceszef MON Cezary Tomczyk poinformował, że w ramach programu „wGotowości” w listopadzie i grudniu w szkoleniach wojskowych weźmie udział około 100 tys. osób. - W 2026 zamierzamy przeszkolić około 400 tys. osób – powiedział Tomczyk.
Tomczyk podkreślił też, że przez ostatnie sześć miesięcy resort szkolił instruktorów oraz przygotował zmiany prawne, by uruchomić pilotaż programu dobrowolnych szkoleń obronnych „wGotowości”.
Program zakłada dwie ścieżki: odporności i rezerwy.
Jak poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz zgłoszeń na szkolenie można dokonywać poprzez aplikację mObywatel. Minister obrony podziękował resortowi cyfryzacji za współpracę.
W czwartek 6 listopada w aplikacji mObywatel uruchomiono nową usługę, dzięki której pełnoletni obywatele RP mogą zapisać się na szkolenie obronne w jednostce wojskowej w swojej miejscowości lub w jej pobliżu.
Gen. dyw. Karol Molenda dowódca Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni mówił, że założenia były takie, by rejestracja na szkolenie nie trwała dłużej niż 30 sekund, a interfejs był intuicyjny i przyjazny użytkownikom. - Wystarczy komórka i aplikacja mObywatel. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie jest proste, bezpieczne i przeznaczone dla każdego obywatela - przekazał.
Gen. Wiesław Kukuła poinformował, że są dwa „zasadnicze cele” uruchomienia programu „wGotowości”. - Po pierwsze wzmocnić odporność indywidualną obywateli, a po drugie wzmocnić dostępność, odporność i kompetencje rezerw. Ten proces będziemy organizować w ramach dwóch ścieżek. Pierwsza to „Odporność” – przeznaczona dla osób, które nie zamierzają wiązać się z Siłami Zbrojnymi i nie zamierzają też stawać w obronie Polski z bronią w ręku. (…) Jednak dla Sił Zbrojnych zasadniczą ścieżką jest „Rezerwa” - budowanie pewnego potencjału – zwiększenie gotowości i odporności rezerw, szczególnie tych osób, które mają już nadane przydziały mobilizacyjne w jednostkach – przekazał gen. Kukuła.
Źródło: rp.pl
