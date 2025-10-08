Szkolenia mają trwać od jednego do nawet 30 dni. Będą prowadzone także w zakładach pracy. W roku 2027 mają objąć nawet 100 tysięcy osób.

Milion obywateli po przeszkoleniu wojskowym

– Każda firma w Polsce będzie mogła zgłosić grupę pracowników do wspólnego szkolenia. Jednocześnie każdy Polak i każda Polka już za chwilę będą mogli zapisać się na indywidualne szkolenie – mówił wiceminister Tomczyk w TVN24. Jak dodał, chętni otrzymają informację o dostępnych terminach.

– Chętna osoba będzie mogła wybrać jednostkę wojskową, w której przejdzie przeszkolenie. Zdecyduje, czy chce przejść szkolenie w ramach obrony cywilnej, czy w ramach kursu obronnego wybrać swoją specjalizację. Następnie wybierze miejsce, w którym odbędzie taki kurs – wyjaśnił Cezary Tomczyk.

Wiceminister wskazał, że powszechne szkolenia wojskowe będą prowadzone niezależnie od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w ramach której szkolonych jest rocznie 20-40 tys. osób, a także innych programów przygotowawczych takich jak "Wakacje z wojskiem", "Trenuj z wojskiem", "Legia akademicka".