Rzeczpospolita
Prawo
Rząd zaprasza na powszechne szkolenia wojskowe. Wiadomo, kiedy start

- W tym roku chcemy uruchomić pilotaż powszechnych szkoleń wojskowych, żeby w przyszłym roku, od 1 stycznia, szkolenia ruszyły pełną parą - powiedział w środę wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Do końca tego roku MON planuje przeszkolić w ten sposób kilka tysięcy osób, a w przyszłym – nawet 30 tysięcy.

Publikacja: 08.10.2025 13:58

Szkolenie wojskowe organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną

Szkolenie wojskowe organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

Szkolenia mają trwać od jednego do nawet 30 dni. Będą prowadzone także w zakładach pracy. W roku 2027 mają objąć nawet 100 tysięcy osób.

Milion obywateli po przeszkoleniu wojskowym

– Każda firma w Polsce będzie mogła zgłosić grupę pracowników do wspólnego szkolenia.  Jednocześnie każdy Polak i każda Polka już za chwilę będą mogli zapisać się na indywidualne szkolenie – mówił wiceminister Tomczyk w TVN24. Jak dodał, chętni otrzymają informację o dostępnych terminach.

– Chętna osoba będzie mogła wybrać jednostkę wojskową, w której przejdzie przeszkolenie. Zdecyduje, czy chce przejść szkolenie w ramach obrony cywilnej, czy w ramach kursu obronnego wybrać swoją specjalizację. Następnie wybierze miejsce, w którym odbędzie taki kurs – wyjaśnił Cezary Tomczyk. 

Wiceminister wskazał, że powszechne szkolenia wojskowe będą prowadzone niezależnie od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w ramach której szkolonych jest rocznie 20-40 tys. osób, a także innych programów przygotowawczych takich jak "Wakacje z wojskiem", "Trenuj z wojskiem", "Legia akademicka". 

– W modelu idealnym chciałbym, żeby gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności albo bycia w rezerwie Wojska Polskiego było około miliona ludzi, bo to jest fundament – mówił wiceszef MON. Przyznał jednak, że skala szkoleń będzie jednak zależała przede wszystkim od chęci obywateli.

Jaki będzie zakres powszechnych szkoleń wojskowych

Wiceminister ujawnił, że uczestnicy powszechnych szkoleń wojskowych będą mogli nauczyć się obsługi dronów, używania broni różnego kalibru, a także przejść kursy medyczne, przygotowujące np. do pracy w charakterze medyka wojskowego. Poznają także techniki przetrwania w terenach zurbanizowanych i poza nimi. Szkolenia mają kończyć się złożeniem przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu rezerwisty.

Resort obrony zapowiedział, że program szkoleń zostanie nagłośniony w specjalnej kampanii informacyjnej, której celem będzie także zachęcenie jak największej liczby osób do udziału w szkoleniach.

 

Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko Bezpieczeństwo Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) Obronność

