Aktualizacja: 08.10.2025 15:16 Publikacja: 08.10.2025 13:58
Szkolenie wojskowe organizowane przez Wojskową Akademię Techniczną
Foto: PAP/Albert Zawada
Szkolenia mają trwać od jednego do nawet 30 dni. Będą prowadzone także w zakładach pracy. W roku 2027 mają objąć nawet 100 tysięcy osób.
Czytaj więcej
Eksperci dwóch think tanków przygotowali koncepcję powszechnej służby państwowej, której celem by...
– Każda firma w Polsce będzie mogła zgłosić grupę pracowników do wspólnego szkolenia. Jednocześnie każdy Polak i każda Polka już za chwilę będą mogli zapisać się na indywidualne szkolenie – mówił wiceminister Tomczyk w TVN24. Jak dodał, chętni otrzymają informację o dostępnych terminach.
– Chętna osoba będzie mogła wybrać jednostkę wojskową, w której przejdzie przeszkolenie. Zdecyduje, czy chce przejść szkolenie w ramach obrony cywilnej, czy w ramach kursu obronnego wybrać swoją specjalizację. Następnie wybierze miejsce, w którym odbędzie taki kurs – wyjaśnił Cezary Tomczyk.
Wiceminister wskazał, że powszechne szkolenia wojskowe będą prowadzone niezależnie od dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w ramach której szkolonych jest rocznie 20-40 tys. osób, a także innych programów przygotowawczych takich jak "Wakacje z wojskiem", "Trenuj z wojskiem", "Legia akademicka".
– W modelu idealnym chciałbym, żeby gotowych do wzięcia na siebie odpowiedzialności albo bycia w rezerwie Wojska Polskiego było około miliona ludzi, bo to jest fundament – mówił wiceszef MON. Przyznał jednak, że skala szkoleń będzie jednak zależała przede wszystkim od chęci obywateli.
Czytaj więcej
Armia ma wakacyjną ofertę dla młodych ludzi: mogą spędzić część swoich wakacji na dobrowolnym, da...
Wiceminister ujawnił, że uczestnicy powszechnych szkoleń wojskowych będą mogli nauczyć się obsługi dronów, używania broni różnego kalibru, a także przejść kursy medyczne, przygotowujące np. do pracy w charakterze medyka wojskowego. Poznają także techniki przetrwania w terenach zurbanizowanych i poza nimi. Szkolenia mają kończyć się złożeniem przysięgi wojskowej oraz uzyskaniem statusu rezerwisty.
Resort obrony zapowiedział, że program szkoleń zostanie nagłośniony w specjalnej kampanii informacyjnej, której celem będzie także zachęcenie jak największej liczby osób do udziału w szkoleniach.
Czytaj więcej
Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjsk...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szkolenia mają trwać od jednego do nawet 30 dni. Będą prowadzone także w zakładach pracy. W roku 2027 mają objąć nawet 100 tysięcy osób.
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak zaszycie w ministerialnym rozporządzeniu przepisu skrojonego pod dosłownie kilka o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Sędziowie będący członkami komisji kodyfikacyjnych będą mieć zmniejszony przydział spraw nawet o 95 proc., mimo...
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby...
Rzecznik praw pacjenta poinformował w środę o przełomowym wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas