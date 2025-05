Czego nauczą ochotnika w wojsku

Na każdym turnusie przewidziano szkolenia obejmujące strzelanie, przetrwanie w terenie, walki wręcz, taktykę wojskową, szkolenia na pojazdach wojskowych itd. Każdy ochotnik po takim szkoleniu będzie miał szansę na dłużej związać się z Wojskiem Polskim – czy to jako żołnierz aktywnej rezerwy, terytorials w WOT, żołnierz zawodowy, czy podchorąży akademii wojskowej.

„Wakacje z wojskiem” będą się odbywały w ponad 70 lokalizacjach w całym kraju. Można wybrać odpowiednią dla siebie jednostkę wojskową, nie tylko pod kątem miejsca i terminu, ale także charakteru służby. Będzie można się sprawdzić m .in. jako żołnierz wojsk lądowych, marynarz, żołnierz desantu, czołgista, rakietowiec i wiele innych.

„Dla każdego wojskowi rekruterzy znajdą, pasujący i odpowiadający zainteresowaniom model służby. Podczas turnusów tworzone są integrujące grupy rówieśnicze. Model szkolenia zakłada dobre doświadczenia, otwartość, elastyczność oraz relacyjność pomiędzy uczestnikami” - zapewnia MON.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie wakacyjnej służby jest pełnoletność. Zgłoszenia przyjmowane są przez internet, telefon, mailowo i osobiście.

Nie trzeba obawiać się długich procedur. Formalności są proste i skrócone do minimum. Wystarczy odwiedzić portal www.zostanzolnierzem.pl i zarejestrować się w nim. Można też zadzwonić na infolinię 800 180 110, otworzyć listę kontaktową projektu (https://www.gov.pl/attachment/fc7cacef-9b15-4438-97f4-d051e1ad85ff) albo po prostu zgłosić się do każdego punktu rekrutacyjnego Wojska Polskiego lub do konkretnej jednostki wojskowej.

Wojsko zaprasza młodych i seniorów w soboty

MON przypomina, że od 5 kwietnia trwają szkolenia w ramach 6. edycji popularnego projektu „Trenuj z wojskiem” w 35 jednostkach wojskowych w całym kraju (głównie duże miasta). Bierze w nich udział ponad 30 tys. uczestników. Są kierowane do ochotników w wieku od 15 do 65 lat z polskim obywatelstwem.