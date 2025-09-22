Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska? Niektórzy będą mieli na to tylko 6 godzin

Aktualizacja: 22.09.2025 16:10 Publikacja: 22.09.2025 15:51
W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy
Foto: AdobeStock
Możliwość ogłoszenia w Polsce powszechnej lub częściowej mobilizacji zapisana jest w Konstytucji RP. Bardziej szczegółowe przepisy znajdują się w ustawie o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. oraz w rozporządzeniach i zarządzeniach do tej ustawy wydawanych w kolejnych latach. Przykładem może być Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Art. 85 ust. 1 Konstytucji RP mówi, że „Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny”. W ustępie drugim czytamy: „Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa”. Art. 85 ust. 3 wyjaśnia z kolei, że „Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.”
Informacja na temat tego, kiedy w Polsce może być ogłoszona mobilizacja są zawarte w art. 136: „W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej”.
Czytaj więcej
Niemieckie siły zbrojne opracowują plany dotyczące udzielania pomocy nawet tysiącu rannych żołnie...
O obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej najczęściej myślimy w kontekście wybuchu wojny. Konstytucja RP określa, kto i kiedy może ogłosić, że Polska jest w stanie wojny. Zgodnie z art. 116 główną rolę w tej kwestii odgrywa Sejm, który „decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej”.
Według ustawy o obronie Ojczyzny (u.o.o.) „mobilizacja” to „proces przygotowania państwa, w tym Sił Zbrojnych, do osiągnięcia gotowości do przeciwdziałania bezpośredniemu zewnętrznemu zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, uruchamiany zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. W ustawie pojawia się też pojęcie „czas wojny” definiowane jako „czas działań wojennych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których początek i koniec jest określany w trybie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Rady Ministrów”.
W ustawie o obronie Ojczyzny znajdziemy także rozszerzenie konstytucyjnego zapisu dotyczącego obowiązku obrony. Są to przepisy dotyczące zarówno stanu wojny, jak i pokoju czy np. stanu wojennego. Art. 3. ust. 1 u.o.o. mówi, że „Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku”. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli polskich będących jednocześnie obywatelami innego państwa, mieszkających na stałe za granicą.
Czytaj więcej
„Czy w związku z obecną sytuacją międzynarodową w Polsce powinna być przywrócona obowiązkowa służ...
Podstawowym sposobem spełniania obowiązku obrony jest pełnienie służby wojskowej. Podlegają mu wszyscy obywatele (nie tylko mężczyźni) w wieku 18-60 lat (w niektórych przypadkach do 63. roku życia). W ustawie znajdziemy kilka wyłączeń z tego powszechnego obowiązku. Mowa m.in. o osobach uznanych za trwale niezdolne do służby wojskowej, kobietach w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także o osobach sprawujących opiekę nad:
Z przepisów ustawy o obronie Ojczyzny wynika, że jeśli zostanie ogłoszona mobilizacja, do czynnej służby wojskowej i do armii w pierwszej kolejności trafią osoby, które miały już z armią kontakt lub posiadają kompetencje, które są w wojsku potrzebne. Osoby te już w czasie pokoju otrzymują przydziały mobilizacyjne lub pracownicze przydziały mobilizacyjne. W art. 531. ust. 1 u.o.o. czytamy: „Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych (…)”.
Czytaj więcej
„Czy Pani/Pana zdaniem Polska jest przygotowana do odparcia ewentualnego ataku powietrznego z uży...
Warto pamiętać, że żołnierz rezerwy to nie to samo, co rezerwista. Według materiałów informacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rezerwista to „osoba, która ma kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej i otrzymała stopień szeregowego, ale nie odbyła czynnej służby wojskowej i nie składała przysięgi wojskowej”. Z kolei żołnierz rezerwy to „osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierzami rezerwy są np. byli żołnierze zawodowi, osoby po służbie przygotowawczej, a także byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i absolwenci programu przeszkolenia wojskowego „Legia Akademicka”.
Kluczem do wydawania przydziałów mobilizacyjnych są nie tylko bezpośrednie związki z armią, ale również posiadanie kompetencji, które mogą być wojsku potrzebne. Art. 521 ust. 5 określa, że pracownicze przydziały mobilizacyjne nadawane są pracownikom Ministerstwa Obrony Narodowej, a w razie potrzeby – również pracownikom „organizacji międzynarodowych, międzynarodowych struktur wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Na tym jednak nie koniec. Art. 521 ust. 6 mówi, że „W razie potrzeby również pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców oraz innym osobom niebędącym pracownikami mogą być nadawane w czasie pokoju pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.”
Czytaj więcej
„Jak ocenia Pani/Pan działania podjęte przez polską armię i siły sojusznicze po naruszeniu przest...
Nadanie przydziału mobilizacyjnego lub pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Karty mobilizacyjne oznaczone są trzema kolorami:
Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. Posiadaczom karty z czerwonym i zielonym paskiem w przypadku mobilizacji i wojny za niestawienie się w miejscu określonym w karcie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata (za niezgłoszenie się do służby w określonym terminie i miejscu) lub czas nie krótszy niż 5 lat (dotyczy tych, którzy nie zgłoszą się w określonym miejscu i czasie „w celu trwałego uchylenia się od służby”).
Czytaj więcej
W Funduszu Inwestycji Kapitałowych MAP wciąż są środki na inwestycje zwiększające zdolności do pr...
Posiadaczom karty z niebieskim paskiem grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny za:
Za te oraz inne przewinienia opisane w art. 681 ustawy o obronie ojczyzny dokonywane w celu „celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełniania obowiązku obrony przewidzianej w ustawie” posiadaczowi karty mobilizacyjnej z niebieskim paskiem grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.
Można spodziewać się, że w przypadku mobilizacji i w czasie wojny posiadacze kart mobilizacyjnych trafią do armii jako pierwsi. Oprócz tego jednak „w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby uznane za zdolne do służby wojskowej mogą być w każdym czasie powołane do służby wojskowej” (art. 532 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny).
Ustawa nie określa zasad, na jakich osoby należące do tej grupy mogą otrzymywać powołania. Wiadomo, że powołanie do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny następuje za pomocą kart powołania lub w drodze podania informacji o powołaniu do publicznej wiadomości. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania oraz podanie informacji o powołaniu do publicznej wiadomości należy do wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast.
Czytaj więcej
Ani postawienie na Amerykę, ani na Unię Europejską nie daje nam pełnej gwarancji bezpieczeństwa....
Wyłączenie z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia wojny i na wypadek mobilizacji następuje z urzędu lub na wniosek. Tę kwestię reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
Wyłączenie z urzędu dotyczy osób, które:
Wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej na wypadek mobilizacji i wojny dokonywane na wniosek dotyczy osób, których powołanie groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa. W rozporządzeniu z listopada 22 r. (2022 r.?) wymienionych jest kilkadziesiąt grup, których przedstawiciele mogą być objęci wyłączeniem, są to m.in. osoby zatrudnione w:
Dodatkowo, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, osobom objętym tymi wyłączeniami (oraz osobom, którym odroczono obowiązek służby wojskowej) nie nadaje się przydziałów mobilizacyjnych. Nie nadaje się im także pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. Oprócz tego pracownicze przydziały mobilizacyjne nie trafiają do:
Czytaj więcej
W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być akt...
W art. 536 u.o.o. czytamy, że „Żołnierze odbywający czynną służbę wojskową w dniu ogłoszenia mobilizacji lub w dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny (…) a także żołnierze powołani do tej służby na podstawie art. 531 (przydziały mobilizacyjne – red.) i art. 532 ust. 2 (ochotnicy) pozostają w czynnej służbie wojskowej do czasu zwolnienia". Warto przypomnieć również, że w czasie mobilizacji i wojny może być przeprowadzona kwalifikacja wojskowa (art. 539 u.o.o.).
Według art. 538 u.o.o. w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny duchowni, z wyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, mogą być powołani do służby wojskowej wyłącznie do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych. Z kolei słuchacze seminariów i szkół duchownych oraz członkowie zakonów mogą być powołani do służby wojskowej, ale tylko w firmie służby sanitarnej.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Możliwość ogłoszenia w Polsce powszechnej lub częściowej mobilizacji zapisana jest w Konstytucji RP. Bardziej szczegółowe przepisy znajdują się w ustawie o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. oraz w rozporządzeniach i zarządzeniach do tej ustawy wydawanych w kolejnych latach. Przykładem może być Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
System stworzony przez firmy Rafael i Elbit, zaprojektowany do niszczenia rakiet, pocisków moździerzowych i dron...
W Funduszu Inwestycji Kapitałowych MAP wciąż są środki na inwestycje zwiększające zdolności do produkcji amunicj...
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa uruchomi portal, na którym znajdą się informacje dotyczące różnych zagrożeń, w ty...
Do 5-letniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć ich posiadane tak...
Można uniknąć sytuacji, w której po latach wspólnego życia związek partnerski się rozpada, a jedno z partnerów z...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas