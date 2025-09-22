Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska? Niektórzy będą mieli na to tylko 6 godzin

Wtargnięcie dronów do Polski sprawiło, że ożyły pytania o scenariusze wydarzeń na wypadek rosyjskiej agresji. Dotyczą one m.in. zasad przeprowadzania mobilizacji wojskowej. Kto w pierwszej kolejności może trafić do wojska? Kogo ten obowiązek nie obejmie? Oto co na ten temat mówią przepisy.

Publikacja: 22.09.2025 15:51

W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy

W razie mobilizacji jako pierwsi do służby wojskowej trafią zapewne żołnierze rezerwy

Foto: AdobeStock

Maria Krzos

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto zgodnie z przepisami może trafić do wojska jako pierwszy w razie mobilizacji?
  • Kto jest zwolniony z obowiązku służby wojskowej w razie mobilizacji i wojny?
  • Co oznacza nadanie przydziału mobilizacyjnego i jakie są jego konsekwencje?
  • Jakie różnice występują pomiędzy żołnierzem rezerwy a rezerwistą?

Możliwość ogłoszenia w Polsce powszechnej lub częściowej mobilizacji zapisana jest w Konstytucji RP. Bardziej szczegółowe przepisy znajdują się w ustawie o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. oraz w rozporządzeniach i zarządzeniach do tej ustawy wydawanych w kolejnych latach. Przykładem może być Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Obowiązek obrony Ojczyzny, powszechna lub częściowa mobilizacja. Co na ten temat mówi Konstytucja?

Art. 85 ust. 1 Konstytucji RP mówi, że „Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny”. W ustępie drugim czytamy: „Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa”. Art. 85 ust. 3 wyjaśnia z kolei, że „Obywatel, któremu przekonania religijne lub wyznawane zasady moralne nie pozwalają na odbywanie służby wojskowej, może być obowiązany do służby zastępczej na zasadach określonych w ustawie.”

Informacja na temat tego, kiedy w Polsce może być ogłoszona mobilizacja są zawarte w art. 136: „W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej”.

Czytaj więcej

Żołnierze demonstrują akcję ratunkową podczas ćwiczeń podczas wizyty ministra obrony Niemiec Borisa
Konflikty zbrojne
W Europie rośnie niepokój. Niemcy szykują się na tysiąc rannych dziennie
Reklama
Reklama

O obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej najczęściej myślimy w kontekście wybuchu wojny. Konstytucja RP określa, kto i kiedy może ogłosić, że Polska jest w stanie wojny. Zgodnie z art. 116 główną rolę w tej kwestii odgrywa Sejm, który „decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej”.

Czas wojny i mobilizacja według ustawy o obronie Ojczyzny 

Według ustawy o obronie Ojczyzny (u.o.o.) „mobilizacja” to „proces przygotowania państwa, w tym Sił Zbrojnych, do osiągnięcia gotowości do przeciwdziałania bezpośredniemu zewnętrznemu zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, uruchamiany zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. W ustawie pojawia się też pojęcie „czas wojny” definiowane jako „czas działań wojennych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których początek i koniec jest określany w trybie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Rady Ministrów”.

Obowiązek obrony Ojczyzny i służby wojskowej niezależnie od płci

W ustawie o obronie Ojczyzny znajdziemy także rozszerzenie konstytucyjnego zapisu dotyczącego obowiązku obrony. Są to przepisy dotyczące zarówno stanu wojny, jak i pokoju czy np. stanu wojennego. Art. 3. ust. 1 u.o.o. mówi, że „Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku”. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli polskich będących jednocześnie obywatelami innego państwa, mieszkających na stałe za granicą.

Czytaj więcej

Przysięga wojskowa w Opolu
Wojsko
Sondaż: Powrót poboru do wojska? Znamy zdanie Polaków

Podstawowym sposobem spełniania obowiązku obrony jest pełnienie służby wojskowej. Podlegają mu wszyscy obywatele (nie tylko mężczyźni) w wieku 18-60 lat (w niektórych przypadkach do 63. roku życia). W ustawie znajdziemy kilka wyłączeń z tego powszechnego obowiązku. Mowa m.in. o osobach uznanych za trwale niezdolne do służby wojskowej, kobietach w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także o osobach sprawujących opiekę nad:

  • dziećmi do lat 8 (lub w niektórych przypadkach do lat 18),
  • osobami obłożnie chorymi,
  • osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym,
  • osobami, wobec których orzeczono trwałą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Reklama
Reklama

Służba wojskowa w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny: przydziały mobilizacyjne

Z przepisów ustawy o obronie Ojczyzny wynika, że jeśli zostanie ogłoszona mobilizacja, do czynnej służby wojskowej i do armii w pierwszej kolejności trafią osoby, które miały już z armią kontakt lub posiadają kompetencje, które są w wojsku potrzebne. Osoby te już w czasie pokoju otrzymują przydziały mobilizacyjne lub pracownicze przydziały mobilizacyjne. W art. 531. ust. 1 u.o.o. czytamy: „Żołnierzy rezerwy, których w pierwszej kolejności przewiduje się powołać do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, przeznacza się do tej służby przez nadanie w czasie pokoju przydziału mobilizacyjnego na stanowiska służbowe lub do pełnienia funkcji wojskowych (…)”.

Czytaj więcej

Niemieckie systemy Patriot
Społeczeństwo
Sondaż: Co trzeci Polak uważa, że Polska nie jest gotowa do odparcia ataku dronów

Warto pamiętać, że żołnierz rezerwy to nie to samo, co rezerwista. Według materiałów informacyjnych Sztabu Generalnego Wojska Polskiego rezerwista to „osoba, która ma kategorię zdolności do pełnienia służby wojskowej i otrzymała stopień szeregowego, ale nie odbyła czynnej służby wojskowej i nie składała przysięgi wojskowej”. Z kolei żołnierz rezerwy to „osoba, która złożyła przysięgę wojskową i została przeniesiona do rezerwy po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej, w tym z zawodowej służby wojskowej, jeżeli w dalszym ciągu podlega obowiązkowi służby wojskowej. Żołnierzami rezerwy są np. byli żołnierze zawodowi, osoby po służbie przygotowawczej, a także byli żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i absolwenci programu przeszkolenia wojskowego „Legia Akademicka”.

Kto może dostać pracowniczy przydział mobilizacyjny? 

Kluczem do wydawania przydziałów mobilizacyjnych są nie tylko bezpośrednie związki z armią, ale również posiadanie kompetencji, które mogą być wojsku potrzebne. Art. 521 ust. 5 określa, że pracownicze przydziały mobilizacyjne nadawane są pracownikom Ministerstwa Obrony Narodowej, a w razie potrzeby – również pracownikom „organizacji międzynarodowych, międzynarodowych struktur wojskowych lub przy siłach zbrojnych państw obcych stacjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.

Na tym jednak nie koniec. Art. 521 ust. 6 mówi, że „W razie potrzeby również pracownikom zatrudnionym u innych pracodawców oraz innym osobom niebędącym pracownikami mogą być nadawane w czasie pokoju pracownicze przydziały mobilizacyjne na stanowiska pracownicze, które są określone w etacie jednostki wojskowej i występują w czasie wojny.”

Czytaj więcej

Francja wysłała do Polski trzy myśliwce Dassault Rafale
Społeczeństwo
Sondaż: Tak Polacy oceniają działania podjęte po pojawieniu się dronów nad Polską
Reklama
Reklama

Karty mobilizacyjne dla osób z przydziałami mobilizacyjnymi i pracowniczymi przydziałami mobilizacyjnymi

Nadanie przydziału mobilizacyjnego lub pracowniczego przydziału mobilizacyjnego następuje w formie karty mobilizacyjnej. Karty mobilizacyjne oznaczone są trzema kolorami:

  • karta mobilizacyjna z czerwonym paskiem przeznaczona jest dla żołnierza pasywnej rezerwy (PR); w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny posiadacz takiej karty ma obowiązek stawić się natychmiast (czyli nie później niż w ciągu 6 godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny) do czynnej służby wojskowej (w jednostce, w której adres widnieje w karcie); w karcie może być też wyznaczony inny termin, np. „drugiego dnia mobilizacji do godz. 12.00” – oznacza to, że posiadacz karty jest obowiązany stawić się w miejscu określonym w karcie mobilizacyjnej „w kolejnym dniu mobilizacji powszechnej liczonym samodzielnie od pierwszego dnia mobilizacji powszechnej”;
  • karta mobilizacyjna z zielonym paskiem przeznaczona jest również dla żołnierza PR; różnica polega na tym, że w przypadku mobilizacji i w czasie wojny jej posiadacze nie muszą automatyczne zgłaszać się do armii; robią to dopiero wtedy, gdy trafi do nich karta powołania lub informacja o powołaniu zostanie podana w obwieszczeniu; posiadacz zielonej karty mobilizacyjnej jest obowiązany „po otrzymaniu karty powołania lub powołania w drodze obwieszczenia, stawić się w miejscu i terminie, które są określone w karcie powołania lub w obwieszczeniu, w celu pełnienia czynnej służby wojskowej”;
  • karta mobilizacyjna z niebieskim paskiem przeznaczona jest dla pracowników resortu obrony narodowej lub innych osób niebędących pracownikami resortu obrony narodowej; jeśli chodzi o czas stawiennictwa w wyznaczonej jednostce, posiadaczy tej karty obowiązują te same zasady, co posiadaczy karty z czerwonym paskiem, tzn. w razie mobilizacji i w czasie wojny nie czekają na powołanie, tylko „natychmiast” (czyli nie później niż w ciągu 6 godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny) stawiają się w wyznaczonej jednostce; karta może też przewidywać inny termin stawienia.

Obowiązek przyjęcia karty mobilizacyjnej. Kary za uchylanie się od służby

Osoba, której nadano przydział mobilizacyjny lub pracowniczy przydział mobilizacyjny, jest obowiązana przyjąć kartę mobilizacyjną. Posiadaczom karty z czerwonym i zielonym paskiem w przypadku mobilizacji i wojny za niestawienie się w miejscu określonym w karcie grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 3 lata (za niezgłoszenie się do służby w określonym terminie i miejscu) lub czas nie krótszy niż 5 lat (dotyczy tych, którzy nie zgłoszą się w określonym miejscu i czasie „w celu trwałego uchylenia się od służby”).

Czytaj więcej

600 mln zł na inwestycje w amunicję wciąż czeka. Kto może je pozyskać?
Modernizacja Sił Zbrojnych
600 mln zł na inwestycje w amunicję wciąż czeka. Kto może je pozyskać?

Posiadaczom karty z niebieskim paskiem grozi kara ograniczenia wolności lub grzywny za:

Reklama
Reklama
  • nie zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmowę poddania się badaniom lekarskim;
  • odmowę udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej.

Za te oraz inne przewinienia opisane w art. 681 ustawy o obronie ojczyzny dokonywane w celu „celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełniania obowiązku obrony przewidzianej w ustawie” posiadaczowi karty mobilizacyjnej z niebieskim paskiem grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. 

Służba w wojsku na wypadek mobilizacji i w czasie wojny na podstawie powołania

Można spodziewać się, że w przypadku mobilizacji i w czasie wojny posiadacze kart mobilizacyjnych trafią do armii jako pierwsi. Oprócz tego jednak „w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny osoby uznane za zdolne do służby wojskowej mogą być w każdym czasie powołane do służby wojskowej” (art. 532 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny).

Ustawa nie określa zasad, na jakich osoby należące do tej grupy mogą otrzymywać powołania. Wiadomo, że powołanie do służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny następuje za pomocą kart powołania lub w drodze podania informacji o powołaniu do publicznej wiadomości. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania oraz podanie informacji o powołaniu do publicznej wiadomości należy do wójtów, burmistrzów albo prezydentów miast.

Czytaj więcej

30 lipca Donald Tusk odwiedził Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie, gdzie pokazano mu n
Plus Minus
Drony, polityka i chaos. Czy Polska potrafi mówić jednym głosem?
Reklama
Reklama

Grupy wyłączone z obowiązku pełnienia służby wojskowej na wypadek mobilizacji i w czasie wojny

Wyłączenie z obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia wojny i na wypadek mobilizacji następuje z urzędu lub na wniosek. Tę kwestię reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wyłączenie z urzędu dotyczy osób, które:

  • wykonują mandat posła albo senatora,
  • wykonują mandat radnego,
  • zajmują kierownicze stanowiska państwowe określone w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe lub stanowiska organów administracji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ze względu na posiadane kwalifikacje lub zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

Wyłączenia z obowiązku pełnienia służby wojskowej na wypadek mobilizacji i wojny dokonywane na wniosek dotyczy osób, których powołanie groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego albo działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezbędnej dla zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa. W rozporządzeniu z listopada 22 r. (2022 r.?) wymienionych jest kilkadziesiąt grup, których przedstawiciele mogą być objęci wyłączeniem, są to m.in. osoby zatrudnione w:

  • urzędach państwowych lub samorządowych,
  • Narodowym Banku Polskim,
  • przedsiębiorstwach należących do przedsiębiorców, na których nałożone zostały zadania na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych,
  • jednostkach organizacyjnych podległych Prezesowi Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych,
  • jednostkach organizacyjnych podległym innym ministerstwom,
  • podmiotach wykonujących działalność leczniczą itd.
Reklama
Reklama

Dodatkowo, zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny, osobom objętym tymi wyłączeniami (oraz osobom, którym odroczono obowiązek służby wojskowej) nie nadaje się przydziałów mobilizacyjnych. Nie nadaje się im także pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych. Oprócz tego pracownicze przydziały mobilizacyjne nie trafiają do:

  • osób, które nie ukończyły 18 lat;
  • ukończyły 60 lat (z wyjątkiem osób zatrudnionych w jednostce wojskowej albo komórce organizacyjnej, które wyraziły zgodę na nadanie im tego przydziału);
  • posiadają nadany przydział mobilizacyjny;
  • są sędziami, asesorami sądowymi lub prokuratorami;
  • są funkcjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub pracownikami specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w jednostkach organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;
  • zostały uznane za trwale lub długotrwale niezdolne do pracy, niezdolne do samodzielnej egzystencji lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Czytaj więcej

Czy kategorię wojskową da się zmienić? Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?
Prawo w Polsce
Kiedy można zmienić kategorię wojskową? Oto jak wygląda procedura

Mobilizacja i wojna a żołnierze w czynnej służbie wojskowej

W art. 536 u.o.o. czytamy, że „Żołnierze odbywający czynną służbę wojskową w dniu ogłoszenia mobilizacji lub w dniu, w którym rozpoczyna się czas wojny (…) a także żołnierze powołani do tej służby na podstawie art. 531 (przydziały mobilizacyjne – red.) i art. 532 ust. 2 (ochotnicy) pozostają w czynnej służbie wojskowej do czasu zwolnienia". Warto przypomnieć również, że w czasie mobilizacji i wojny może być przeprowadzona kwalifikacja wojskowa (art. 539 u.o.o.). 

Mobilizacja i czas wojny – sytuacja duchownych

Według art. 538 u.o.o. w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny duchowni, z wyjątkiem wybieranych na określoną kadencję, mogą być powołani do służby wojskowej wyłącznie do pełnienia funkcji kapelanów wojskowych. Z kolei słuchacze seminariów i szkół duchownych oraz członkowie zakonów mogą być powołani do służby wojskowej, ale tylko w firmie służby sanitarnej.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Wojsko wojna Obronność

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Kto zgodnie z przepisami może trafić do wojska jako pierwszy w razie mobilizacji?
  • Kto jest zwolniony z obowiązku służby wojskowej w razie mobilizacji i wojny?
  • Co oznacza nadanie przydziału mobilizacyjnego i jakie są jego konsekwencje?
  • Jakie różnice występują pomiędzy żołnierzem rezerwy a rezerwistą?
Pozostało jeszcze 98% artykułu

Możliwość ogłoszenia w Polsce powszechnej lub częściowej mobilizacji zapisana jest w Konstytucji RP. Bardziej szczegółowe przepisy znajdują się w ustawie o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. oraz w rozporządzeniach i zarządzeniach do tej ustawy wydawanych w kolejnych latach. Przykładem może być Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie wyłączenia od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 

Pozostało jeszcze 96% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Iron Beam podczas testów. Koszt „strzału” to tylko kilka dolarów
Technologie
Potężna broń na drony gotowa. Nie trzeba marnować drogich rakiet i pocisków
600 mln zł na inwestycje w amunicję wciąż czeka. Kto może je pozyskać?
Modernizacja Sił Zbrojnych
600 mln zł na inwestycje w amunicję wciąż czeka. Kto może je pozyskać?
Ćwiczenia Obrony Cywilnej
Społeczeństwo
Nowy portal rządowy. Jak przygotować się do wojny i innych zagrożeń?
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Podatki
Kiedy spadkową nieruchomość można od razu sprzedać bez PIT? Ważny wyrok
Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozpadu konkubinatu?
Prawo w Polsce
Jak zabezpieczyć majątek na wypadek rozpadu konkubinatu? Prawniczka podpowiada
Reklama
Reklama
e-Wydanie