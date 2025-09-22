Kto w razie wojny może w pierwszej kolejności trafić do wojska? Niektórzy będą mieli na to tylko 6 godzin

O obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej najczęściej myślimy w kontekście wybuchu wojny. Konstytucja RP określa, kto i kiedy może ogłosić, że Polska jest w stanie wojny. Zgodnie z art. 116 główną rolę w tej kwestii odgrywa Sejm, który „decyduje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej o stanie wojny i o zawarciu pokoju. Sejm może podjąć uchwałę o stanie wojny jedynie w razie zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Jeżeli Sejm nie może się zebrać na posiedzenie, o stanie wojny postanawia Prezydent Rzeczypospolitej”.

Czas wojny i mobilizacja według ustawy o obronie Ojczyzny

Według ustawy o obronie Ojczyzny (u.o.o.) „mobilizacja” to „proces przygotowania państwa, w tym Sił Zbrojnych, do osiągnięcia gotowości do przeciwdziałania bezpośredniemu zewnętrznemu zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, uruchamiany zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”. W ustawie pojawia się też pojęcie „czas wojny” definiowane jako „czas działań wojennych prowadzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których początek i koniec jest określany w trybie postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydanego na wniosek Rady Ministrów”.

Obowiązek obrony Ojczyzny i służby wojskowej niezależnie od płci

W ustawie o obronie Ojczyzny znajdziemy także rozszerzenie konstytucyjnego zapisu dotyczącego obowiązku obrony. Są to przepisy dotyczące zarówno stanu wojny, jak i pokoju czy np. stanu wojennego. Art. 3. ust. 1 u.o.o. mówi, że „Obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku”. Obowiązek ten nie dotyczy obywateli polskich będących jednocześnie obywatelami innego państwa, mieszkających na stałe za granicą.

Podstawowym sposobem spełniania obowiązku obrony jest pełnienie służby wojskowej. Podlegają mu wszyscy obywatele (nie tylko mężczyźni) w wieku 18-60 lat (w niektórych przypadkach do 63. roku życia). W ustawie znajdziemy kilka wyłączeń z tego powszechnego obowiązku. Mowa m.in. o osobach uznanych za trwale niezdolne do służby wojskowej, kobietach w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy po porodzie, a także o osobach sprawujących opiekę nad: