Rusza kwalifikacja wojskowa 2025. Kto jej podlega? Jaką kategorię wojskową można dostać?

Jak przebiega kwalifikacja wojskowa?

Kwalifikacja wojskowa odbywa się w następujący sposób:

sprawdzenie tożsamości;

wprowadzenie danych osobowych do ewidencji wojskowej;

badanie psychologiczne i lekarskie, otrzymanie kategorii zdolności do służby wojskowej;

wstępne przeznaczenie do poszczególnych form służby wojskowej;

przekazanie informacji o możliwości wstąpienia do wojska;

nadanie stopnia wojskowego szeregowy i przeniesienie do pasywnej rezerwy;

wydanie zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do niej.

Kategorie zdolności do służby wojskowej

Wyróżnia się następujące rodzaje kategorii zdolności do służby wojskowej:

A - zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

B - czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W przypadku gdy osoba, której nadano kategorię zdolności do służby wojskowej „A” (zdolny do służby wojskowej, w tym bez przeciwwskazań psychologicznych do jej pełnienia) w ramach kwalifikacji wojskowej, zgłosi w terminie 3 lat od dnia nadania tej kategorii chęć pełnienia służby wojskowej (nie dotyczy zawodowej służby wojskowej), nie kieruje się jej na badania lekarskie oraz psychologiczne.