Wezwanie na kwalifikację wojskową otrzyma 230 tys. Polaków. Za niestawienie się grozi nie tylko grzywna

W Rządowym Centrum Legislacji znajduje się projekt rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji wojskowej w 2025 roku. Określa on m.in. jej termin oraz osoby, które w przyszłym roku zobowiązane będzie zgłosić się na nią. Za niestawienie się na kwalifikacji wojskowej – zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny – grożą kary.

Kwalifikacja wojskowa: Co to jest?

Kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z wezwaniem do wojska. Jest obowiązkowym badaniem, w trakcie którego sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego. Kwalifikacji wojskowej w danym roku podlegają mężczyźni z konkretnego rocznika oraz kobiety spełniające określone kryteria. W trakcie jej trwania przyznawana jest im jedna z czterech kategorii wojskowych (A, B, D lub E). Kwalifikacja wojskowa ma na celu wprowadzenie danych badanych osób do ewidencji wojskowej oraz określenie ich zdolności fizycznej i psychicznej do ewentualnego pełnienia służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2025: Kto jej podlega?

Kwalifikacja wojskowa, jak wynika z projektu Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2025 roku, ogłoszona zostanie 20 stycznia 2025 roku. Potrwa od 3 lutego do 30 kwietnia 2025 roku, czyli 62 dni robocze.

Jak wynika z uzasadnienia do wspomnianego rozporządzenia „Proponowany przedział czasowy wynika z przewidywanej liczby ok. 230 tys. osób, podlegających w 2025 roku, obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przy założeniu funkcjonowania około 391 powiatowych komisji lekarskich orzekających do 35 osób dziennie, z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji”.