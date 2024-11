Badanie: Polacy najbardziej boją się wojny we własnym kraju

Co ciekawe, po wyborach do parlamentu wyraźnie obniżyły się lęki związane ze skutkami walki politycznej w naszym kraju, a bardziej stresują nas problemy z uchodźcami zarówno tymi z Ukrainy, jak i Afryki oraz Azji.

Ukraińcy nie mogliby już liczyć na przychylność Polaków jak w 2022 r.

Strach o wojnę przekłada się także na wzrastającą niechęć do uchodźców z Ukrainy. Aż 63 proc. chce, by pomoc była ograniczona do tych Ukraińców, którzy mieszkają w rejonie toczących się walk oraz są z terenów zajętych przez Rosjan, a nie dla wszystkich, jak to jest obecnie. Zdaniem prof. Długosza wyniki badań mogą świadczyć o tym, iż „wojna hybrydowa prowadzona przez Rosję i Ukrainę przynosi wymierne skutki”. – Gdyby dzisiaj doszło do eskalacji konfliktu na Ukrainie i pojawiła się kolejna wielka fala uchodźców, to prawdopodobnie nie mogliby już liczyć w Polsce na takie wsparcie jak w pierwszym roku wojny – wskazuje badacz.

Dlaczego? – Może być to lęk przed utratą zasobów. Wojna, napływ uchodźców wyzwala sytuację, w której grupy narodowe zaczynają konkurować o miejsca pracy, dostęp do służby zdrowia, rynku mieszkaniowego – podkreśla prof. Długosz. Tłumaczy, że do Polski głównie napłynęła klasa średnia, która wynajmuje mieszkania, posiada dobre samochody i inne dobra konsumpcyjne oraz jest dobrze wykształcona. – Dłuższy pobyt tej grupy może wywołać lęk wśród Polaków przed deklasacją, a wśród ludzi młodych, że rośnie konkurencja przy wejściu w dorosłość – mówi Piotr Długosz.