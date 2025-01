Tuinman, minister reprezentujący w rządzie partię BoerBurgerBeweging (BBB – Ruch Rolnik-Obywatel) przyznał, że obecnie trudno jest zapewnić dopływ do sił zbrojnych tyle osób, by uzupełnić wszystkie wakaty w wojskach lądowych, siłach powietrznych i marynarce wojennej, ale – jak dodał - niezbędne jest zwiększenie liczebności sił zbrojnych do 100 tysięcy osób. Holandia liczy niespełna 18 mln mieszkańców.



Holandia chce podwoić liczbę żołnierzy, którzy co roku zaciągają się do służby

Dokładna, docelowa liczebność holenderskich sił zbrojnych ma być podana latem, gdy gotowe będą plany dotyczące zmian organizacyjnych w siłach zbrojnych. Obecnie holenderska armia boryka się z dużą liczbą wakatów – w służbie czynnej pozostaje ok. 41 tys. żołnierzy.



Holenderskim siłom zbrojnym brakuje też odpowiedniej liczby instruktorów wojskowych, by zapewnić właściwy przebieg procesu szkolenia.



Obecnie kontrakt z holenderską armią podpisuje co roku od 4 do 5 tysięcy żołnierzy. Resort obrony chciałby, aby do 2029 roku było to 9 tysięcy.