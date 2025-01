Wkrótce rusza kwalifikacja wojskowa 2025. Obejmie 230 tys. osób, w tym kobiety

Kwalifikacja wojskowa nie jest równoznaczna z wezwaniem do wojska. Jest obowiązkowym badaniem, w trakcie którego sprawdzany jest stan zdrowia fizycznego i psychicznego.

Reklama

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.

W trakcie jej trwania przyznawana jest im jedna z czterech kategorii wojskowych (A, B, D lub E):

A - zdolny do czynnej służby wojskowej;

B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej (12 lub 24 miesiące);

D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju;

E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji podczas wojny.

Kogo wezwą przed komisję wojskową w 2025 roku

Oto osoby, które minister obrony wzywa do tegorocznej kwalifikacji wojskowej: