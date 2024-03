Nowy portal rządowy. Jak przygotować się do wojny i innych zagrożeń?

Przy opracowaniu tej strony brali udział eksperci i funkcjonariusze różnych służb np. straży pożarnej

Piotr Błaszczyk

Już dwa lata temu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało podręcznik „Bądź gotowy. Poradnik na czas kryzysu i wojny”, który został przygotowany m.in. przez byłych żołnierzy wojsk specjalnych, a także uczestników misji zagranicznych. Znajduje się w nim szereg praktycznych rad. Opisuje on m.in. dezinformację, system alarmowania, schronienia i ewakuacji. Autorzy radzą np., jak zabezpieczyć dom, zachować się w przypadku znalezienia się pod ostrzałem, ataku chemicznego, biologicznego, jądrowego, ale też będąc zakładnikiem.

Co zabrać w czasie ewakuacji, aby przetrwać

W sytuacji, gdy teren jest tymczasowo okupowany, radzą, aby unikać spotkania z obcymi żołnierzami. „Wybierz alternatywną drogę i nie narażaj się na niepotrzebny kontakt; nie zbliżaj się do obcych samochodów, nie przyglądaj się sprzętowi wojskowemu – możesz zostać uznany za szpiega; nie rób zdjęć i nie nagrywaj żołnierzy – to może sprowokować ich do agresji wobec ciebie” – czytamy w nim.

Są też rady, jak zachować się, gdy nie ma prądu, jak udzielić pierwszej pomocy, ale też co spakować do plecaka w przypadku konieczności ewakuacji, a także jakie rzeczy trzeba zgromadzić, aby przetrwać minimum siedem dni, np. w piwnicy, bez dostępu do wody, prądu i jedzenia. Podobne podręczniki opublikowali kilka lat temu m.in. Niemcy, Estończycy, Litwini, Szwedzi, Szwajcarzy czy Amerykanie.