Zbigniew Ziobro szczerze o swojej chorobie. „To dość zjadliwy i wredny nowotwór”

Z żelazną konsekwencją wpisuję się w to, co zalecają lekarze, czyli dokładnie odwrotnie niż to, zanim nie rozchorowałem się na ten nowotwór złośliwy, który z całą pewnością nie tylko dał mi mocno w kość, ale zmienił mój „mental”, nastawienie do spraw zdrowia, przewartościował wiele rzeczy w moim myśleniu o tym ziemskim padole i tej krótkiej pielgrzymce, która jest nam dana – mówił Zbigniew Ziobro w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

Ziobro, pytany o zagrożenie życia, odparł, że w listopadzie wybiera się na ważne badanie, pozytronową tomografię emisyjną. – Jest ono wskazane o tyle, że ten przypadek nowotworu, który u mnie stwierdzono, nie daje bardzo dobrych rokowań przeżycia. W ciągu pięciu lat umiera zdecydowana większość osób, u których zdiagnozowano tę konkretną chorobę nowotworową. To dość zjadliwy i wredny nowotwór – mówił były minister sprawiedliwości.

Ziobro: To niemal cud, że jestem przy życiu

– Znakomita praca lekarzy i w Polsce, i za granicą sprawiła, że niemal stał się cud i jestem przy życiu – powiedział Zbigniew Ziobro. W odpowiedzi na pytanie o to, czemu Zbigniew Ziobro zdecydował się na leczenie za granicą i czy taka terapia nie jest dostępna w Polsce, polityk odpowiedział, że „są dwie przyczyny”, dla których zdecydował się na taki sposób leczenia. – Operacja w Polsce, która była dalszą fazą leczenia, jest związana z wyższym poziomem powikłań, w tym śmiertelnych, niż w najbardziej doświadczonych ośrodkach za granicą – wyjaśnił.