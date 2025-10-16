Zbigniew Ziobro szczerze o swojej chorobie. „To dość zjadliwy i wredny nowotwór”

Aktualizacja: 16.10.2025 10:40 Publikacja: 16.10.2025 10:37
Zbigniew Ziobro
Foto: tv.rp.pl
Z żelazną konsekwencją wpisuję się w to, co zalecają lekarze, czyli dokładnie odwrotnie niż to, zanim nie rozchorowałem się na ten nowotwór złośliwy, który z całą pewnością nie tylko dał mi mocno w kość, ale zmienił mój „mental”, nastawienie do spraw zdrowia, przewartościował wiele rzeczy w moim myśleniu o tym ziemskim padole i tej krótkiej pielgrzymce, która jest nam dana – mówił Zbigniew Ziobro w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.
Ziobro, pytany o zagrożenie życia, odparł, że w listopadzie wybiera się na ważne badanie, pozytronową tomografię emisyjną. – Jest ono wskazane o tyle, że ten przypadek nowotworu, który u mnie stwierdzono, nie daje bardzo dobrych rokowań przeżycia. W ciągu pięciu lat umiera zdecydowana większość osób, u których zdiagnozowano tę konkretną chorobę nowotworową. To dość zjadliwy i wredny nowotwór – mówił były minister sprawiedliwości.
– Znakomita praca lekarzy i w Polsce, i za granicą sprawiła, że niemal stał się cud i jestem przy życiu – powiedział Zbigniew Ziobro. W odpowiedzi na pytanie o to, czemu Zbigniew Ziobro zdecydował się na leczenie za granicą i czy taka terapia nie jest dostępna w Polsce, polityk odpowiedział, że „są dwie przyczyny”, dla których zdecydował się na taki sposób leczenia. – Operacja w Polsce, która była dalszą fazą leczenia, jest związana z wyższym poziomem powikłań, w tym śmiertelnych, niż w najbardziej doświadczonych ośrodkach za granicą – wyjaśnił.
– Był jeszcze jeden czynnik: nieprawdopodobny hejt, skierowany wobec lekarzy, którzy leczyli mnie w ośrodku lubelskim. Pani profesor, która mnie leczyła, była tym przerażona – wyznał Ziobro. – Ona była wyzywana, przychodziły maile, wyzwiska od „uśmiechniętych” rodem z Platformy Obywatelskiej – opowiadał Zbigniew Ziobro, twierdząc, że lekarka „nie spotkała się z taką ilością hejtu, nienawiści, maili, telefonów”, które trafiały do szpitala „pod wpływem wypowiedzi (Donalda) Tuska i innych »zbawców narodu«, (...) którzy insynuowali, że wymyśliłem sobie chorobę i że się ukrywam”. – Gdyby to było skierowane tylko na mnie, ale ja widziałem przeżycia tych ludzi, którzy się bali – opowiadał.
