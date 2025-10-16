Aktualizacja: 16.10.2025 10:07 Publikacja: 16.10.2025 09:29
Tomasz Siemoniak, minister koordynator do spraw służb specjalnych
Tomasz Siemoniak, od 2023 r. koordynator służb specjalnych, do niedawna minister spraw wewnętrznych i administracji, a w przeszłości minister obrony narodowej, był w wywiadzie pytany o nowe formy zagrożenia ze strony Rosji lub Białorusi. – Widzimy nasilanie się różnych tendencji, co obserwujemy od stycznia 2024 roku. Pojawiają się coraz to nowe formy – np. nastolatek z Ukrainy na zlecenie rosyjskich służb niszczący pomnik na Podkarpaciu – odparł.
– Służby natowskie wymieniają się informacjami i jest przekonanie, że formy się zmieniają, jest kierunek nasilania się rozmaitych zagrożeń – dodał. Ocenił, że zmieniły się formy działania rosyjskich służb. – To nie jest już typowa praca agenturalna, wymiana mikrofilmów w skrytce pod kamieniem. Wykorzystuje się agentów jednorazowego użytku, ludzi werbowanych przez komunikatory internetowe bez bezpośredniego kontaktu, bez ograniczenia wieku. Motywacja jest oczywiście finansowa – stwierdził.
Minister przekonywał, że celem takich działań Rosji jest „budowanie napięcia polsko-ukraińskiego”, a także „destabilizowanie, zaburzanie poczucia pewności, angażowanie służb”. Rozmówca money.pl zaznaczył, że pierwszą falę aktów dywersji stanowiły próby podpalenia „obiektów budowlano-marketowo-handlowych”. – Większość sprawców to obywatele Ukrainy – podkreślił. Siemoniak przekazał, że w Polsce jest przeciętnie 600 dużych pożarów rocznie, a przy każdym takim zdarzeniu współpracują polskie służby, w tym ABW.
– Głośna była sprawa „wybuchających paczek” – umieszczania ładunków w paczkach kurierskich. (...) Gdyby taka paczka wybuchła w samolocie, skutki byłyby kompletnie inne – powiedział money.pl były szef MSWiA. Pytany o zabezpieczenie polskiej infrastruktury gospodarczej minister zaznaczył, że Polska coraz więcej wydaje na bezpieczeństwo.
– Można zakłócić działanie fabryk, elektrowni. Wojna rosyjsko-ukraińska ma niewidoczny aspekt tego rodzaju działań i musimy wyciągać z tego wnioski – dodał. Według Siemoniaka, infrastruktura krytyczna jest w Polsce dobrze zabezpieczona, jednak są obszary, np. ujęcia wody czy wodociągi, gdzie „było parę niebezpiecznych zdarzeń”. – Inny przykład to kolej – nikt nie myślał przez dziesiątki lat, że to może być obiekt ataku. Dziś musimy intensywnie to nadrobić – podkreślił.
Na początku miesiąca „Rzeczpospolita” opisała groźny incydent na polskiej kolei – na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce, po którym jeżdżą także pociągi pasażerskie, ktoś w nocy odczepił od składu i pozostawił na torach 20-tonowy wagon towarowy. – To wygląda na zaplanowany atak – wskazywali rozmówcy „Rz".
W rozmowie z money.pl Tomasz Siemoniak był również pytany o prognozy, według których „konfrontacja z Rosją może nastąpić w ciągu dwóch lat”. Odparł, iż od 2011 r. uważa, że „nam grozi atak z powietrza, uderzenie rakietowe, a dzisiaj też i dronowe”.
– Uważam, że musimy być przygotowani na uderzenie rakietowe czy dronowe niszczące infrastrukturę. Nawet na Ukrainie, mimo pełnoekranowej wojny, Rosja koncentruje się na niszczeniu infrastruktury energetycznej. Takie cele Rosji właśnie widać w innych krajach. Głównym celem działań Rosji jest wyrwanie Polski z Zachodu, stworzenie szarej strefy – kontynuował. Według niego, celem Rosjan byłoby wycofanie się Amerykanów z Polski i osłabianie Polski, by pojawiła się tu władza „bardziej przychylna Rosji”.
Czytaj więcej
Pytany o możliwości obrony minister przyznał w wywiadzie, że systemu antydronowego nie ma. – Ale będzie powstawał – zadeklarował. Dodał, że po incydencie z września, gdy rosyjskie bezzałogowce wleciały nad Polskę, wszyscy, także w UE, „zabrali się za drony”, zapowiadając inwestycje i projekty.
