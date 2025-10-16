– Głośna była sprawa „wybuchających paczek” – umieszczania ładunków w paczkach kurierskich. (...) Gdyby taka paczka wybuchła w samolocie, skutki byłyby kompletnie inne – powiedział money.pl były szef MSWiA. Pytany o zabezpieczenie polskiej infrastruktury gospodarczej minister zaznaczył, że Polska coraz więcej wydaje na bezpieczeństwo.

– Można zakłócić działanie fabryk, elektrowni. Wojna rosyjsko-ukraińska ma niewidoczny aspekt tego rodzaju działań i musimy wyciągać z tego wnioski – dodał. Według Siemoniaka, infrastruktura krytyczna jest w Polsce dobrze zabezpieczona, jednak są obszary, np. ujęcia wody czy wodociągi, gdzie „było parę niebezpiecznych zdarzeń”. – Inny przykład to kolej – nikt nie myślał przez dziesiątki lat, że to może być obiekt ataku. Dziś musimy intensywnie to nadrobić – podkreślił.

Na początku miesiąca „Rzeczpospolita” opisała groźny incydent na polskiej kolei – na jednym z największych węzłów kolejowych w Polsce, po którym jeżdżą także pociągi pasażerskie, ktoś w nocy odczepił od składu i pozostawił na torach 20-tonowy wagon towarowy. – To wygląda na zaplanowany atak – wskazywali rozmówcy „Rz".

Były szef MSWiA: Musimy być przygotowani na uderzenie rakietowe

W rozmowie z money.pl Tomasz Siemoniak był również pytany o prognozy, według których „konfrontacja z Rosją może nastąpić w ciągu dwóch lat”. Odparł, iż od 2011 r. uważa, że „nam grozi atak z powietrza, uderzenie rakietowe, a dzisiaj też i dronowe”.

– Uważam, że musimy być przygotowani na uderzenie rakietowe czy dronowe niszczące infrastrukturę. Nawet na Ukrainie, mimo pełnoekranowej wojny, Rosja koncentruje się na niszczeniu infrastruktury energetycznej. Takie cele Rosji właśnie widać w innych krajach. Głównym celem działań Rosji jest wyrwanie Polski z Zachodu, stworzenie szarej strefy – kontynuował. Według niego, celem Rosjan byłoby wycofanie się Amerykanów z Polski i osłabianie Polski, by pojawiła się tu władza „bardziej przychylna Rosji”.