Dlaczego w razie wojny nie można będzie się schronić w warszawskim metrze?

NIK przygotowała raport „Zapewnienie obywatelom miejsc schronienia w budowlach ochronnych na wypadek wystąpienia zagrożenia”. Skontrolowała schrony, a także niektóre stacje metra warszawskiego, bowiem linia metra od stacji Kabaty do Wierzbno zaprojektowana została i budowana jako schron.

Inspektorzy wspólnie z biegłymi przeprowadziła oględziny w trzech obiektach metra, w tzw. czerpnio-wyrzutni (czerpnia pobiera powietrze zewnętrzne do instalacji, wyrzutnia odprowadza na zewnątrz to zużyte) i na dwóch stacjach pierwszej linii: Politechnika oraz Wilanowska.

Raport NIK: Brak hermetyczności w metrze warszawskim

Oględziny pomieszczeń czerpnio-wyrzutni wykazały, że nie zapewniono im hermetyczności, nie mają wyposażenia, pełnego oświetlenia, wodociągu, kanalizacji i urządzeń filtrowentylacyjnych. Powietrze docierało tam przez niezabezpieczone przejścia i otwory w których powinny być zamontowane automatyczne zawory przeciwwybuchowe.

W jednym z pomieszczeń znajdował się co prawda dźwignik do obsługi wentylatorów, ale wyłączono go z eksploatacji. Grodzie metalowe zamykane hermetycznie przystosowano do sterowana zarówno ręcznego, jak i elektrycznego, jednak zamontowane w nich kable elektryczne nie były połączone z siecią elektryczną obiektu, co uniemożliwiało ich zamykanie i otwieranie przez dyspozytora metra.