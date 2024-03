Jak zbudować obronę cywilną i kto będzie odpowiadał za ochronę ludności

Program „Warszawa chroni”

– Ustawa o obronie cywilnej jest jednym z priorytetów rządu – powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie spotkania z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Prezydent stolicy podjął decyzję o opracowaniu programu „Warszawa chroni”. – Na najbliższej sesji budżetowej przeznaczymy na niego 117 mln zł, żeby w ciągu tych najbliższych lat móc dokonać najbardziej istotnych inwestycji – zapowiedział Rafał Trzaskowski. Zostaną one przeznaczone na organizację miejsc schronienia, z dodatkowymi przyłączami elektryczności czy źródłami wody, stworzenie magazynów ze sprzętem. Mają być budowane dodatkowe ujęcia wody, przeprowadzone modernizacje pompowni wysokiego ciśnienia i zakup beczkowozów, ale też ma być rozbudowany i modernizowany system alarmowania oraz łączności radiowej.

– Oprócz tego razem z rządem będziemy rozmawiali o tym, jak zapewnić miejsca ewakuacji, jak je oznakować, jak przygotować szpitale na każdą ewentualność, bo musimy być na to gotowi – powiedział prezydent Warszawy. Zapowiedział organizację „tygodnia edukacji dla bezpieczeństwa mieszkańców”, czyli ćwiczenia. – To są wszystko kwestie, które wymagają dodatkowych inwestycji, my na nie jesteśmy gotowi. Tak samo na zakup sprzętu, który może służyć w wielu sytuacjach kryzysowych – dodał Rafał Trzaskowski. – Chcemy, by w każdej szkole było zapewnione niezależne łącze wody, energii, chcemy, by był wymóg wzmocnionego schronienia we wszystkich budynkach, które będziemy budować – zadeklarował.

Z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla InfoSecurity24 wynika, że aż 70 proc. osób chce przywrócenia obrony cywilnej i stworzenia systemu ochrony ludności, przeciwnego zdania jest 16,6 proc. ankietowanych, a 13 proc. nie ma zdania.