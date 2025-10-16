Aktualizacja: 16.10.2025 10:19 Publikacja: 16.10.2025 09:57
Siedziba Prokuratury Krajowej w Warszawie
Foto: PAP/Albert Zawada
Chodzi o art. 103a ustawy – Prawo o prokuraturze nakładający na prokuratorów obowiązek składania oświadczeń o członkowskie w zrzeszeniach, w tym w stowarzyszeniu, o pełnieniu funkcji w organach fundacji oraz o członkostwie w partii politycznej przed powołaniem na stanowisko prokuratora. Wprowadziła go tzw. ustawa kagańcowa, która weszła w życie wiosną 2020 r., za rządów PiS, gdy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro. Przepis był ostro krytykowany m.in. przez stowarzyszenia i samorządy prawnicze oraz rzecznika praw obywatelskich. Ówczesny RPO Adam Bodnar alarmował, że taka regulacja to nic innego jak środek powszechnej lustracji aktywności publicznej sędziów i prokuratorów, który zagraża prawu do prywatności i jest sprzeczny z prawem do ochrony danych osobowych poprzez upublicznienie informacji dotyczących światopoglądu, przekonań, a nawet orientacji seksualnej. Analogiczne rozwiązania zawiera art. 88a ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, który został zakwestionowany w wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 czerwca 2023 r. (sprawa C-204/21).
Mimo to, po zmianie władzy jesienią 2023 r. przepis został utrzymany w nowelizacji Prawa o prokuraturze i obowiązuje do dzisiaj. Oświadczenia składa się w terminie 30 dni od dnia objęcia urzędu prokuratora. Nadal też istnieje obowiązek ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Prokuratury Krajowej oraz BIP prokuratur regionalnych i okręgowych.
"W istocie regulacja ta nie przyniosła zamierzonego przez ustawodawcę celu w postaci zwiększenia przejrzystości życia publicznego i wzmocnienia zaufania do wymiaru sprawiedliwości. Stworzyła natomiast ryzyko ujawniania wrażliwych informacji o aktywności sędziów i prokuratorów, poza sferą ich obowiązków zawodowych" - przekazała w czwartkowym komunikacie prok. Anna Adamiak, rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego.
Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk wykonał polecenie Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka i 15 października 2025 r. wydał Zarządzenie nr 148/25 w sprawie usunięcia z BIP oświadczeń Zastępców Prokuratora Generalnego oraz prokuratorów Prokuratury Krajowej, prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorów Biura Lustracyjnego, prokuratorów regionalnych, prokuratorów Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratorów okręgowych oraz naczelników oddziałowych komisji i naczelników oddziałowych biur lustracyjnych złożonych w trybie art. 103a ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze. Za realizację zarządzenia odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury.
"Tym samym Prokurator Generalny Waldemar Żurek i Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk nie podzielili stanowiska przedstawionego w oświadczeniu Prokuratury Krajowej z dnia 5 czerwca 2023 r. uznając, że ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w oświadczeniach składanych przez prokuratorów w trybie art. 103a ustawy – Prawo o prokuraturze służy ochronie ich prywatności oraz zagwarantowaniu standardów niezależności" - czytamy w komunikacie PK.
Jak wyjaśniła prok. Adamiak, wydanie przez Prokuratora Generalnego polecenia usunięcia oświadczeń z BIP, „stanowi realizację obowiązku ochrony praw jednostki oraz przestrzegania prawa Unii Europejskiej i orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w sytuacji, gdy przepisy krajowe pozostają z nimi w sprzeczności”. Podkreśliła jednocześnie, że usunięcie oświadczeń „nie znosi obowiązku ich złożenia, lecz jedynie eliminuje ich publiczne udostępnienie, co stanowi środek proporcjonalny wobec celu – ochrony danych osobowych i prawa do prywatności”.
Źródło: rp.pl
