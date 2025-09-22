W razie konieczności żołnierze mają prawo je wylegitymować, przeszukać, a w przypadku popełnienia wykroczenia nałożyć grzywnę lub zawiadomić prokuratora do spraw wojskowych w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury. W przypadku innych osób cywilnych uprawnienia te zwykle nie mają zastosowania.

To nie wszystkie uprawnienia Żandarmerii Wojskowej wobec cywili. Wspólne działania służb

Co istotne, są też wyjątkowe sytuacje, w których zakres uprawnień Żandarmerii Wojskowej jest znacznie szerszy i dotyczy wszystkich osób cywilnych. Wynika to z ustaw o Policji i Straży Granicznej.

„W przypadku czasowego udzielania pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego (art. 18a ustawy o Policji) oraz Straży Granicznej (art. 11d ustawy o Straży Granicznej), żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia Policji oraz Straży Granicznej wobec wszystkich osób, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich czynności” - informuje „Rzeczpospolitą" ppłk Paweł Durka, rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.

Jeśli zatem Żandarmeria Wojskowa działa wspólnie z Policją lub Strażą Graniczną w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego, żołnierze mogą podejmować wobec osób cywilnych takie same działania jak funkcjonariusze tych służb.

Kiedy Żandarmeria Wojskowa może zatrzymać pojazd cywilny? Czy może nałożyć mandat na kierowcę?

W stosunku do osób kierujących pojazdami cywilnymi uprawnienia Policji lub Straży Granicznej przysługują żołnierzom Żandarmerii Wojskowej tylko w przypadku czasowego udzielania pomocy tym służbom w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego.