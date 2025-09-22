Aktualizacja: 22.09.2025 15:51 Publikacja: 22.09.2025 14:42
Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej. Na kogo i za co żołnierze mogą nałożyć mandat?
Żandarmeria Wojskowa jest służbą, która wchodzi w skład Sił Zbrojnych RP i pełni w nich zadania przewidziane dla policji. Realizuje je głównie wobec żołnierzy, ale ma również szereg uprawnień wobec osób cywilnych.
Uprawnienia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej określone są w ustawie o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych z 24 sierpnia 2001 r., a także w Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 19 grudnia 2019 r. w sprawie wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.
Zgodnie z art. 3 ustawy,, w przypadku osób cywilnych działania Żandarmerii Wojskowej dotyczą m.in.
W razie konieczności żołnierze mają prawo je wylegitymować, przeszukać, a w przypadku popełnienia wykroczenia nałożyć grzywnę lub zawiadomić prokuratora do spraw wojskowych w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury. W przypadku innych osób cywilnych uprawnienia te zwykle nie mają zastosowania.
Co istotne, są też wyjątkowe sytuacje, w których zakres uprawnień Żandarmerii Wojskowej jest znacznie szerszy i dotyczy wszystkich osób cywilnych. Wynika to z ustaw o Policji i Straży Granicznej.
„W przypadku czasowego udzielania pomocy Policji w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego (art. 18a ustawy o Policji) oraz Straży Granicznej (art. 11d ustawy o Straży Granicznej), żołnierzom Żandarmerii Wojskowej przysługują uprawnienia Policji oraz Straży Granicznej wobec wszystkich osób, w zakresie niezbędnym do wykonania przez nich czynności” - informuje „Rzeczpospolitą" ppłk Paweł Durka, rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej.
Jeśli zatem Żandarmeria Wojskowa działa wspólnie z Policją lub Strażą Graniczną w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku publicznego, żołnierze mogą podejmować wobec osób cywilnych takie same działania jak funkcjonariusze tych służb.
W stosunku do osób kierujących pojazdami cywilnymi uprawnienia Policji lub Straży Granicznej przysługują żołnierzom Żandarmerii Wojskowej tylko w przypadku czasowego udzielania pomocy tym służbom w razie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego.
„Jeśli żołnierze Żandarmerii Wojskowej nie korzystają z czasowych uprawnień Policji czy Straży Granicznej do wszystkich osób, nie zatrzymują pojazdów cywilnych i nie są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego” - wyjaśnia ppłk Paweł Durka.
Proponowana nowelizacja ustawy o Żandarmerii Wojskowej ma związek ze zmieniającymi się w ostatnim czasie zagrożeniami dla bezpieczeństwa państwa. Zakłada m.in.
Planowane jest przyjęcie projektu ustawy przez rząd w I kwartale 2026 roku.
