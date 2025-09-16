Kwalifikacja wojskowa jest w Polsce obowiązkowa. Wzywani są na nią mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia. Z biegiem lat przyznana kategoria wojskowa może jednak ulec zmianie ze względu na stan zdrowia. Dokonuje się jej na wniosek osoby zainteresowanej.

Kategorie wojskowe. Co oznaczają?

Kategorie wojskowe są określone w art. 58 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny. Przyznawane są one w ramach obowiązkowej kwalifikacji wojskowej na podstawie oceny zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby wojskowej:

kategoria A – zdolny do służby wojskowej

kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej – oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej

kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej

kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zmiana kategorii wojskowej. Jakie schorzenia do niej uprawniają?

Aktualny wykaz chorób i ułomności, które mają wpływ na przyznanie kategorii wojskowej, zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 25 marca 2024 roku w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Obejmuje on m.in.: