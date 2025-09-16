Rzeczpospolita
Kiedy można zmienić kategorię wojskową? Oto jak wygląda procedura

W niektórych sytuacjach przyznaną kategorię wojskową można zmienić. Podstawą do tego może być aktualny stan zdrowia. Trzeba jednak spełnić określone warunki i złożyć odpowiedni wniosek, a także ponownie stanąć przed komisją wojskową.

Publikacja: 16.09.2025 08:56

Czy kategorię wojskową da się zmienić? Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Kwalifikacja wojskowa jest w Polsce obowiązkowa. Wzywani są na nią mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia. Z biegiem lat przyznana kategoria wojskowa może jednak ulec zmianie ze względu na stan zdrowia. Dokonuje się jej na wniosek osoby zainteresowanej.

Kategorie wojskowe. Co oznaczają?

Kategorie wojskowe są określone w art. 58 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny. Przyznawane są one w ramach obowiązkowej kwalifikacji wojskowej na podstawie oceny zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby wojskowej:

  • kategoria A – zdolny do służby wojskowej
  • kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej – oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej
  • kategoria D - niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej
  • kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny

Zmiana kategorii wojskowej. Jakie schorzenia do niej uprawniają?

Aktualny wykaz chorób i ułomności, które mają wpływ na przyznanie kategorii wojskowej, zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 25 marca 2024 roku w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Obejmuje on m.in.:

  • przyczyny związane z budową ciała takie jak na przykład otyłość III stopnia,
  • przewlekłe choroby skóry upośledzające sprawność,
  • zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe upośledzające sprawność
  • schorzenia narządu wzroku upośledzające sprawność oka
  • schorzenia narządu słuchu związane z przytępieniem słuchu
  • schorzenia jamy ustnej upośledzające mowę
  • choroby nosa, gardła i krtani upośledzające oddychanie oraz poważane choroby układu oddechowego
  • choroby szyi, klatki piersiowej i kręgosłupa upośledzające sprawność
  • niektóre choroby układu krążenia, układu trawiennego, moczowo-płciowego, nerwowego, nowotwory, zaburzenia psychiczne i inne

Każdy przypadek Wojskowa Komisja Lekarska rozpatruje indywidualnie na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.

Jak zmienić kategorię wojskową? Procedura krok po kroku

Zmiana kategorii wojskowej odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, jeśli spełnia ona ku temu warunki. Mówi o tym art. 64 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny. Procedura wygląda następująco:

  • wniosek o zmianę kategorii zdolności do służby wojskowej składa się za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji.
  • do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające zmiany w stanie zdrowia, jakie nastąpiły od dnia ostatniego orzeczenia ustalającego kategorię zdolności do służby wojskowej
  • stawieniu się na badaniu lekarskim przed komisją wojskową

Komisja może zmienić dotychczasową kategorię lub ją utrzymać. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji do Centralnej Komisji Lekarskiej w ciągu 14 dni.

e-Wydanie