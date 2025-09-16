Aktualizacja: 16.09.2025 11:07 Publikacja: 16.09.2025 08:56
Czy kategorię wojskową da się zmienić? Kiedy jest to możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?
Foto: Adobe Stock
Kwalifikacja wojskowa jest w Polsce obowiązkowa. Wzywani są na nią mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19. rok życia. Z biegiem lat przyznana kategoria wojskowa może jednak ulec zmianie ze względu na stan zdrowia. Dokonuje się jej na wniosek osoby zainteresowanej.
Kategorie wojskowe są określone w art. 58 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny. Przyznawane są one w ramach obowiązkowej kwalifikacji wojskowej na podstawie oceny zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby wojskowej:
Aktualny wykaz chorób i ułomności, które mają wpływ na przyznanie kategorii wojskowej, zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 25 marca 2024 roku w sprawie orzekania o zdolności do służby wojskowej i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach. Obejmuje on m.in.:
Każdy przypadek Wojskowa Komisja Lekarska rozpatruje indywidualnie na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej.
Zmiana kategorii wojskowej odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej, jeśli spełnia ona ku temu warunki. Mówi o tym art. 64 ust. 6 ustawy o obronie Ojczyzny. Procedura wygląda następująco:
Komisja może zmienić dotychczasową kategorię lub ją utrzymać. Wnioskodawca może odwołać się od decyzji do Centralnej Komisji Lekarskiej w ciągu 14 dni.
Źródło: rp.pl
