Rosyjska rakieta pod Bydgoszczą. Odtwarzamy co stało się 16 grudnia

Tego dnia Rosja przeprowadziła jeden z wielu zmasowanych ataków rakietowych na Ukrainę. O godz. 8.50 strona ukraińska poinformowała służbę dyżurną Centrum Operacji Powietrznych Dowództwa Operacyjnego o ataku. Naziemne stacje radiolokacyjne na terytorium Polski zarejestrowały tzw. odbicie radarowe. Zanikało ono i ponownie się pojawiało. Z naszych ustaleń wynika, że nie wychwyciły one tego obiektu nad terytorium Ukrainy, tylko już w polskiej przestrzeni. W tym czasie w połączonym centrum operacyjnym był generał Tomasz Piotrowski, dowódca operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych. „Rzeczpospolita” ustaliła, że analiza obrazu, który pojawiał się na monitorach, trwała ok. 8–10 minut. Zapadła decyzja o podniesieniu gotowości obrony powietrznej zlokalizowanej w Jasionce koło Rzeszowa (stacjonują tam amerykańskie wyrzutnie Patriot). Jednocześnie poderwano dwie pary samolotów bojowych – polskich MIG-29 oraz amerykańskich („The Wall Street Journal” podaje, że były to samoloty F-16, a premier Morawiecki, że F-35). Miały one za zadanie przechwycić obiekt. Piloci nie nawiązali jednak kontaktu wzrokowego, co więcej – nie zarejestrowały obiektu pokładowe stacje radarowe. Z naszych ustaleń wynika, że nie wykryły go też stacje zlokalizowane w okolicach Bydgoszczy.

Nasi rozmówcy podkreślają, że tego dnia były fatalne warunki pogodowe – duże zachmurzenie, marznące mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To zdaniem naszych rozmówców mogło zafałszowywać obraz rejestrowany przez stacje radiolokacyjne.

Kto z kim rozmawiał?

O niezidentyfikowanym obiekcie nieznanego pochodzenia dowódca operacyjny postanowił poinformować premiera Mateusza Morawieckiego. Zadzwonił do niego, premier jednak nie odbierał. W tym czasie powiadomił o tym, zaznaczając, że nie ma pewności, co to jest za obiekt, także służbę dyżurną ministra obrony oraz szefa Sztabu Generalnego WP. Dowiedział się też o tym premier, który po kilkunastu minutach oddzwonił do generała.

Informacja o niezidentyfikowanym obiekcie i tym, kto został o tym poinformowany, znalazła się w dokumentach służby dyżurnej Centrum Operacji Powietrznych, w meldunku doraźnym tej służby, który powstał przed południem tego dnia, oraz w meldunku szczegółowym, który powstał około godziny 2.30 – 17 grudnia.

Z ustaleń „Rzeczpospolitej” wynika, że zostały one zabezpieczone w ostatnich dniach przez Najwyższą Izbę Kontroli, która prowadzi kontrolę w sprawie rosyjskiej rakiety.