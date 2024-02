Rzeczpospolita

Wypowiedź Putina nie spowodowała zmiany w postrzeganiu agresywnych zamiarów tego państwa przeważnie u osób, które stawiają na opozycję (PiS) – 58 proc. wskazań, lub inne ugrupowania (w tym Konfederację) – 56 proc. To przeważnie pięćdziesięciolatkowie (63 proc.), mieszkańcy średnich miast (63 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (56 proc.), wierzący i praktykujący (54 proc.). informacje o sytuacji na świecie najczęściej biorą oni z TV Republika (80 proc., lub tygodników prasowych (77 proc.). W jesiennych wyborach parlamentarnych stawiali głównie na PiS (54 proc.).

Gen. Andrzejczak: Gdy nas zaatakujecie, spalimy was

W trakcie rozmowy z amerykańskim prezenterem Tuckerem Carlsonem Władimir Putin wymienił Polskę aż 34 razy. Mniej razy wspominał nawet o Stanach Zjednoczonych i Chinach. – Putin zaczyna mieć obsesję na punkcie Polski. Sądzę, że zaczyna obwiniać Polskę o to, że Ukraina wciąż się broni – komentował w Kanale Zero ekspert ds. międzynarodowych Sławomir Dębski. – On ma problem z Polską, bo nie od dziś wiadomo, że jeżeli ktoś myśli o podporządkowaniu sobie Europy Środkowej, to prędzej czy później musi się spotkać z potencjałem Polski – dodał Dębski. Generał Rajmund Andrzejczak, były szef Sztabu Generalnego WP, na tej samej platformie przestrzegł Rosjan: „jeżeli dotkniecie jednego centymetra Rzeczypospolitej, to do 300 kilometrów was spalimy”.

O czym rozmawiano? Pierwsze pytanie Carlsona dotyczyło przyczyn wojny z Ukrainą. – Czy naprawdę uważa pan, że USA mogłyby zaatakować Rosję? – pytał Carlson. Putin odparł, że nigdy tak nie uważał. Dodał, że ma nadzieję, że bierze udział „w poważnym wywiadzie, a nie talk-show”. Warto przypomnieć, że Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, wielokrotnie ostrzegał Zachód przed użyciem rosyjskiej broni jądrowej, w tym atakiem na Polskę.

Widmo konfrontacji NATO i Rosji

Warto przypomnieć, że 19 stycznia przewodniczący komitetu wojskowego NATO, holenderski admirał Rob Bauer, stwierdził, że wojna z Rosją jest nieunikniona. Według niego wszystkie kraje bloku powinny przygotować się na to, że rozpocznie się ona w ciągu najbliższych 20 lat. Podobne wezwanie wystosowali szefowie armii i ministrowie obrony dziesięciu krajów europejskich: Wielkiej Brytanii, Norwegii, Danii, Holandii, Szwecji, Niemiec, Polski, Czech, Belgii i Estonii. Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zakłada, że mamy trzyletni horyzont na przygotowanie się do potencjalnej konfrontacji.