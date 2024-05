Pomagają żołnierzom i cywilom. Dlaczego Rosjanie polują na ratowników pola walki?

Jakie przypadki są najcięższe?

Dla nas, ratowników pola walki, najtrudniejsze są takie przypadki, gdy jest wymagana szybka interwencja chirurgiczna. Medyk pola walki nie leczy, ale zatrzymuje czas, naszym zadaniem jest tak wydłużyć życie poszkodowanego, aby trafił w ręce pełnego personelu medycznego. Część z nas to medycy pola walki, a część to lekarze, chirurdzy, pielęgniarki. Pomimo wiedzy, jaką posiadamy, jesteśmy ograniczeni narzędziami i sytuacją na polu walki. Najcięższe są urazy, które powodują krwotoki wewnętrzne, prowadzą do dysfunkcji układu oddechowego – my z takimi przypadkami na dłuższa metę nie jesteśmy sobie w stanie poradzić.

Jak długo trwa ewakuacja rannego?

To zależy od tego, gdzie działamy. Dla przykładu, kiedy pracowaliśmy na odcinku chersońskim, ewakuacja do szpitala trwała pięć, sześć, czasem siedem godzin. Po tym czasie poszkodowany trafiał od razu na stół operacyjny. Natomiast w Bachmucie zdarzało się, że poszkodowany wyjeżdżał z miasta dopiero po jednej lub nawet dwóch dobach. Wszystko zależało od tego, jakimi dysponowaliśmy środkami. Teraz ewakuacja ze strefy walk zajmuje nam około dziesięciu, dwunastu godzin. Doktryna w polskiej wojskowej służbie zdrowia zakłada, że poszkodowany powinien trafić w ciągu godziny na stół operacyjny, tymczasem w Ukrainie zdarza się, że w ciągu godziny nie ma z nim kontaktu nawet medyk bojowy. Tak dzieje się wtedy, gdy znajduje się on w rejonie ostrzeliwanym i nie można do niego dojść. Przez ten czas jest on zdany tylko na siebie.

Czy długi czas ewakuacji wynika tylko z zagrożenia i z tego, że musicie pracować w zasadzie tylko w nocy?

Zdecydowanie tak, natomiast zdarza się też, że stan poszkodowanego jest na tyle ciężki, że jesteśmy zmuszeni zrezygnować z osłony nocy, która zresztą stanowi coraz mniejszą ochronę. Ukraińcy i Rosjanie używają bowiem częściej dronów z termowizją. Przeciwnik warunkuje nasze możliwości, to jest trochę jak taniec, on stawia kroki, a my musimy odpowiednio balansować. W zależności od tego, jak przeciwnik kontroluje teren, takie możliwości mamy, prowadząc ewakuację. Zdarza się, że poszkodowany jest niesiony przez nas 10 kilometrów na noszach, przez ciężki teren, który przypomina krajobraz księżycowy, zryty przez pociski artyleryjskie, gdzie drzewa są połamane i pnie wyglądają, jakby ktoś rozrzucił bierki. Dla nas jest to wielki tor przeszkód, musimy się przedzierać, to wydłuża czas ewakuacji. Drugą rzeczą jest dostęp do środków ewakuacji – na ile są w stanie podjechać blisko nas.

Ile osób liczy zespół, który zajmuje się ewakuacją rannego? To są tylko Polacy?

Podstawowa jednostka zespołu ewakuacji medycznej liczy trzy osoby – to kierowca ratownik, wiodący ratownik i pomocnik ratownika. Ale zdarzało się, że pracowaliśmy we dwie lub nawet jedną osobę, gdy żołnierze ukraińscy szli do szturmu, aby zminimalizować ewentualne straty wśród obcokrajowców. Ja na to się nie zgadzam, bo uważam, że powinno być minimum dwóch medyków, aby w przypadku zranienia ten drugi przejął zadania, a także, aby stanowił wsparcie w czasie pracy z poszkodowanym. Ci bowiem w wielu przypadkach są posiekani odłamkami, mają uszkodzone kończyny, dlatego trzeba przy nich pracować „na kilka rąk”.

W moim zespole jest ok. 40 medyków bojowych, są to głównie Polacy, jest jeden Niemiec i dwie Ukrainki.