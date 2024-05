Wojska Obrony Terytorialnej znalazły karabin snajperski, który zgubiły

- Karabinek snajperski BOR został dzisiaj odnaleziony - poinformował "Rz" ppłk. Robert Pękala, rzecznik Dowództwa WOT. Rzecznik nie miał informacji w jakich okolicznościach i gdzie. W tej sprawie postępowanie prowadzi oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu. Postępowanie jest prowadzone w sprawie.



Karabin BOR to polski powtarzalny karabin wyborowy, ważący ok. 6,5 kg. Karabin ma zasięg do 1,6 km. Broń miała zostać zagubiona 12 maja.



Zaginionego karabinu szukali żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

Wcześniej WOT informował o zagubieniu karabinu.



„Od momentu stwierdzenia zaginięcia żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej wzięli czynny udział w poszukiwaniach zagubionej broni w obszarze swoich działań z ostatnich godzin. Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie prowadzi Żandarmeria Wojskowa wraz ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego” - czytamy w oświadczeniu ppłk. Pękali.



Rzecznik Dowództwa WOT apeluje, aby "zapytania w (...) sprawie (...) kierować bezpośrednio do Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Elblągu.