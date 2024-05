Tarcza Wschód za miliardy. Założenia Narodowego Programu Odstraszania i Obrony

Będzie specustawa o inwestycjach ważnych dla bezpieczeństwa

Z naszych ustaleń wynika, że resort obrony narodowej przygotowuje projekt ustawy o inwestycjach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa. Budując obiekty specjalne, zmieniając bieg rzek, zalesiając tereny, budując tzw. drogi rokadowe, czyli wzdłuż granicy, trzeba rozwiązać wiele problemów prawnych, np. wykupu terenu, wywłaszczenia oraz związanych z ochroną przyrody. Sprawą ma się zająć międzyresortowy zespół skupiający urzędników ministerstw Obrony, Infrastruktury, Klimatu, Aktywów Państwowych oraz MSWiA.

Osobnymi problemami jest konieczność stworzenia systemu szkolenia dla żołnierzy, którzy będą obsadzali fortyfikacje. Korea ma w swoich strukturach np. specjalne pułki ochronne. Musi być też jasna odpowiedź, czy w zabezpieczeniu granicy wykorzystać miny. Warto dodać, że dzisiaj min używają zarówno Ukraińcy, jak Rosjanie, szacuje się, że aż 174 tys. km kw. tego kraju jest zaminowane.

Czy zaminować granicę

W tej chwili istnieją ograniczenia prawne wynikające z tego, że Polska jest stroną traktatu ottawskiego, który zakazuje posiadania i używania min przeciwpiechotnych. Jego przyjęcie było efektem międzynarodowej Kampanii na rzecz Zakazu Min Przeciwpiechotnych, która ruszyła w 1992 r. Jedną z jej twarzy była księżna Diana. Polska armia do 2016 r. zniszczyła zapasy – w sumie ponad milion sztuk min. W magazynach są za to miny przeciwczołgowe, które nie są objęte konwencją. Z informacji, które uzyskaliśmy z MSZ i MON, wynika, że polskie władze na razie nie planują zaminowania granicy z Białorusią i Rosją tradycyjnymi minami przeciwpiechotnymi.

Polscy inżynierowie opracowali jednak systemy wykorzystania tzw. min inteligentnych, które wojskowy operator może uzbroić lub rozbroić albo wręcz wyłączyć niektóre strefy zaminowane. Armia posiada taki system zbudowany w ramach programu Jarzębina. Jest on przeznaczony do zwalczania czołgów, pojazdów opancerzonych i samochodów ciężarowych. Co istotne, konwencja ottawska nie zakazuje używania takich urządzeń wybuchowych. Podobne rozwiązania wykorzystują m.in. Finowie, Brytyjczycy czy Estończycy.